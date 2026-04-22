С 15 апреля это обязательно: новое электронное правило для въезда во Вьетнам

Вьетнам решил ускорить и упростить встречу гостей - но заодно добавил туристам новую электронную обязанность. Пока новшество работает только в аэропорту Хошимина. Но судя по всему, скоро его раскинут и на другие пункты въезда, передает источник.
С 15 апреля 2026 года все иностранцы обязаны заранее оформить цифровую карту прибытия. Пока что требование действует лишь для аэропорта Таншоннят в Хошимине.
Заполняется форма на официальном портале prearrival.immigration.gov.vn. Причем выбрать дату въезда можно не абы как, а строго в пределах 72 часов до поездки.
Если проигнорировать - на границе будут дольше возиться с документами, предупреждает миграционная служба.
Процедура выглядит так:
- пассажир заполняет полную личную информацию до прибытия;
- система выдает подтверждающий QR-код;
- этот код показывают сотрудникам пограничной службы при прохождении иммиграционного контроля.
Почему это важно
Функционал портала устроен шире, чем официально анонсировано. В форме можно выбрать не только самолет, но и наземный или морской транспорт, а также другие пункты въезда.
Это явный намек на то, что скоро цифровую карту сделают обязательной по всей стране - включая Нячанг, Фукуок и прочие популярные аэропорты. Власти хотят разгрузить очереди и эффективнее управлять пассажиропотоком.
Для россиян отдельный бонус: виза во Вьетнам на срок до 45 дней не нужна, а из Москвы в Хошимин сейчас летает «Аэрофлот». Так что готовьте QR-код - и вперед.
Ранее "Городовой" рассказал, из Пулково в Астану самолеты начнут летать напрямую.