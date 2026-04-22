Новости по теме
Ветер против Пулково: аэропорт справляется с непогодой 23 апреля - подробности работы в экстремальных условиях Город
0:0, но с драмой: как «Зенит» пережил пенальти и горячую концовку в игре с «Локомотивом» Город
23 апреля в Петербурге солнечно, но не спешите радоваться: учитываем холод и ветер. Как одеться? Город
Какие районы Санкт-Петербурга считаются лучшими для проживания - составлен топ: информация для туристов и местных жителей Вопросы о Петербурге
Температурные качели и «черемуховые» холода: прогноз погоды на май 2026 в регионах России Полезное
С 15 апреля это обязательно: новое электронное правило для въезда во Вьетнам

Опубликовано: 22 апреля 2026 13:24
 Проверено редакцией
Городовой ру
Как теперь встречают туристов в Хошимине

Вьетнам решил ускорить и упростить встречу гостей - но заодно добавил туристам новую электронную обязанность. Пока новшество работает только в аэропорту Хошимина. Но судя по всему, скоро его раскинут и на другие пункты въезда, передает источник.

С 15 апреля 2026 года все иностранцы обязаны заранее оформить цифровую карту прибытия. Пока что требование действует лишь для аэропорта Таншоннят в Хошимине.

Заполняется форма на официальном портале prearrival.immigration.gov.vn. Причем выбрать дату въезда можно не абы как, а строго в пределах 72 часов до поездки.

Если проигнорировать - на границе будут дольше возиться с документами, предупреждает миграционная служба.

Процедура выглядит так:

  • пассажир заполняет полную личную информацию до прибытия;
  • система выдает подтверждающий QR-код;
  • этот код показывают сотрудникам пограничной службы при прохождении иммиграционного контроля.

Почему это важно

Функционал портала устроен шире, чем официально анонсировано. В форме можно выбрать не только самолет, но и наземный или морской транспорт, а также другие пункты въезда.

Это явный намек на то, что скоро цифровую карту сделают обязательной по всей стране - включая Нячанг, Фукуок и прочие популярные аэропорты. Власти хотят разгрузить очереди и эффективнее управлять пассажиропотоком.

Для россиян отдельный бонус: виза во Вьетнам на срок до 45 дней не нужна, а из Москвы в Хошимин сейчас летает «Аэрофлот». Так что готовьте QR-код - и вперед.

Ранее "Городовой" рассказал, из Пулково в Астану самолеты начнут летать напрямую.

