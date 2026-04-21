Две столицы - один рейс: прямое авиасообщение между Петербургом и Астаной запустят 3 июня

Путешественникам между Петербургом и Казахстаном станет летать заметно удобнее - с 3 июня запускают прямые рейсы из Пулково в Астану . Билеты уже в продаже, так что можно смело планировать поездку на лето.

О запуске прямого авиасообщения объявила пресс-служба «Аэрофлота», передает источник. В летнем расписании заложили три рейса в неделю.

Из Петербурга самолеты отправляются по средам, пятницам и воскресеньям.

Обратно из столицы Казахстана - по понедельникам, четвергам и субботам.

Никаких стыковок и пересадок: сел и полетел.

Какие самолеты и классы

На линии будут работать лайнеры с двумя классами обслуживания. Доступны как привычные места Эконом-класса, так и более комфортный Бизнес. Выбирайте под свой кошелек и потребности.

Напомним, аэропорт Пулково перешел на весенне-летнее расписание еще в начале апреля. Сейчас у путешественников открыто 69 направлений по России и 42 международных.

С начала 2026 года Пулково обслужил уже больше 4 миллионов пассажиров.

Из них 1 миллион - международные перелеты.

Рост зарубежных поездок - плюс 15% по сравнению с прошлым годом.

Если вы давно хотели в Астану по делам или в гости - не тяните с билетами. Прямые рейсы без пересадок экономят и нервы, и время.

Летом спрос на такие направления обычно высокий, а пока билеты только появились в продаже, можно ухватить нормальную цену.

