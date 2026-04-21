Две столицы - один рейс: прямое авиасообщение между Петербургом и Астаной запустят 3 июня

Путешественникам между Петербургом и Казахстаном станет летать заметно удобнее - с 3 июня запускают прямые рейсы из Пулково в Астану. Билеты уже в продаже, так что можно смело планировать поездку на лето.
О запуске прямого авиасообщения объявила пресс-служба «Аэрофлота», передает источник. В летнем расписании заложили три рейса в неделю.
Из Петербурга самолеты отправляются по средам, пятницам и воскресеньям.
Обратно из столицы Казахстана - по понедельникам, четвергам и субботам.
Никаких стыковок и пересадок: сел и полетел.
Какие самолеты и классы
На линии будут работать лайнеры с двумя классами обслуживания. Доступны как привычные места Эконом-класса, так и более комфортный Бизнес. Выбирайте под свой кошелек и потребности.
Напомним, аэропорт Пулково перешел на весенне-летнее расписание еще в начале апреля. Сейчас у путешественников открыто 69 направлений по России и 42 международных.
- С начала 2026 года Пулково обслужил уже больше 4 миллионов пассажиров.
- Из них 1 миллион - международные перелеты.
- Рост зарубежных поездок - плюс 15% по сравнению с прошлым годом.
Если вы давно хотели в Астану по делам или в гости - не тяните с билетами. Прямые рейсы без пересадок экономят и нервы, и время.
Летом спрос на такие направления обычно высокий, а пока билеты только появились в продаже, можно ухватить нормальную цену.
