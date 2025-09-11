Опять двадцать пять: какие районы Петербурга чаще всего засоряют канализацию мусором

Водоканал Петербурга подвел итоги летнего сезона, проанализировав заявки о засорах в системе водоотведения.
Предстала неутешительная картина: жители некоторых районов Петербурга массово сбрасывают мусор в канализацию, вызывая засоры.
Топ нарушителей
Лидером антирейтинга стал Петроградский район, где 61% засоров вызваны посторонними предметами.
Следом идут Невский (46%), Калининский (44%) и Адмиралтейский (43%) районы.
Улица Воскова, дом 27/18, оказалась в центре внимания с шестью зафиксированными засорами, а Большая Монетная, 23, — с пятью.
Молодцы
В то же время, Колпинский (9%), Кронштадтский (20%) и Курортный (21%) районы показали пример ответственного отношения к системе водоотведения.