Где оборвалась жизнь гения: секретный маршрут к месту дуэли Пушкина на Черной речке

То, что Пушкин и Петербург неразрывно связаны — общеизвестный факт. Трагическая гибель поэта на дуэли с Дантесом на Черной речке — одна из самых печальных страниц в истории русской литературы.

Последняя квартира Пушкина на Мойке, 12, знакома многим. Но мало кто знает точное место дуэли — ту самую Черную речку, ставшую роковой для гения.

Черная речка — окраина, ставшая историей

В XIX веке место дуэли располагалось на окраине Петербурга, среди дач уважаемых людей. Район называли Комендантским, поскольку здесь находилась дача коменданта Петропавловской крепости.

Впоследствии название перешло к аэродрому, проспекту, площади и станции метро, расположенной неподалеку. Сегодня это уже не окраина и даже не спальный район Санкт-Петербурга.

В память о трагическом событии на предполагаемом месте дуэли разбит небольшой сквер и воздвигнут гранитный обелиск. Рядом установлены две гранитные стелы, но надписи на них со временем стали трудноразличимы.

«И Пушкин падает в голубоватый Колючий снег. Он знает — здесь конец… Недаром в кровь его влетел крылатый, Безжалостный и жалящий свинец», — писал Эдуард Багрицкий.

Три способа добраться до места дуэли

Как пишет «Дотошный турист», существует несколько способов добраться до места дуэли Пушкина и Дантеса:

Метро: Можно доехать по синей ветке метро до станций «Черная речка» или «Пионерская». От «Пионерской» путь короче — около 10 минут пешком, а от «Черной речки» — около 20 минут.

Электричка: Самый простой и удобный способ — доехать на электричке Сестрорецкого направления с Финляндского вокзала до станции «Новая Деревня». От станции до сквера с обелиском всего 5 метров. Время в пути от Финляндского вокзала до «Новой Деревни» составляет примерно 14-15 минут.

Почтить память великого поэта

Посещение места дуэли Пушкина — это возможность прикоснуться к трагической истории, почтить память великого поэта и отдать дань уважения его таланту.

Независимо от выбранного способа передвижения, посещение этого места оставит неизгладимое впечатление и позволит по-новому взглянуть на жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина.