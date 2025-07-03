«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»: вернутся ли легендарные программы поддержки

Минпромторг России анонсировал планы по увеличению государственных скидок на покупку автомобилей — мера, направленная на предотвращение резкого падения авторынка, прогнозируемого на уровне 40%.

Об этом в Совете Федерации заявил глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.

Поддержка спроса — ключевой фактор выживания

«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, будут увеличиваться скидки по механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — подчеркнул Алиханов в беседе с ТАСС.

Эта инициатива рассматривается как критически важная для стабилизации ситуации на рынке и предотвращения негативных последствий для отечественных автопроизводителей.

Рост, сменившийся спадом — причины нестабильности

В прошлом году, благодаря государственным программам поддержки, отечественный автопром продемонстрировал рост в 35%. Однако в последние пять месяцев рынок начал снижаться на 28% — это связывают с ужесточением условий автокредитования и высокими ставками по кредитам.

Центробанк с 1 июля ввел новые макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля.

«Для займов с ПДН от 50% до 80% от дохода будет установлен лимит не более 20% от общего объема выдач, а доля автокредитов с ПДН более 80% не должна превышать 5%», — пояснили в Центробанке.

Эти меры направлены на ограничение кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН) у клиентов, что, в свою очередь, оказывает давление на спрос.

Падение продаж — тревожный звонок для отрасли

Данные за май 2025 года демонстрируют сокращение продаж новых автомобилей в России на 28,3% по сравнению с прошлым годом — всего реализовано 91 218 единиц.

Лидером рынка остается отечественный бренд LADA, а второе место по популярности среди иностранных марок занимает китайский бренд Haval, принадлежащий компании Great Wall. Эта динамика подчеркивает необходимость принятия срочных мер для стабилизации рынка.

Параметр Описание Основные программы поддержки «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», льготное автокредитование Цель программ Стабилизация авторынка, стимулирование спроса, поддержка отечественного автопрома Размер базовой скидки 20% от стоимости автомобиля с ДВС (двигателем внутреннего сгорания) Скидка для жителей Дальнего Востока 25% Скидка на электромобили и гибриды 35%, но не более 925 тыс. рублей Максимальная стоимость автомобиля для участия До 2 млн рублей Категории граждан, имеющих право на льготы - Работники образования

- Медицинские работники

- Участники и члены семей участников СВО

- Лица с ограниченными возможностями

- Семьи с детьми (по программе «Семейный автомобиль») Требования к автомобилю Российская сборка или импорт с локализацией не менее 2000 баллов; легковые автомобили и электрокары Объем финансирования в 2025 году Более 36 млрд рублей на льготное автокредитование; 27 млрд рублей на льготный лизинг Изменения с 1 июля 2025 года Центробанк ограничил выдачу автокредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН):

- ПДН 50-80% — не более 20% от объема выдач

- ПДН >80% — не более 5% от объема выдач Состояние рынка на май 2025 года Продажи новых автомобилей сократились на 28,3% по сравнению с прошлым годом; продано 91 218 единиц Лидеры рынка LADA (отечественный бренд), Haval (китайский бренд Great Wall) Проблемы рынка Жесткие условия автокредитования, высокие ставки по кредитам, снижение спроса Планы Минпромторга Увеличение скидок и восстановление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для поддержки спроса

Скидки как инструмент стимулирования спроса

Эксперты сходятся во мнении, что меры поддержки со стороны государства необходимы для стабилизации рынка и предотвращения дальнейшего спада, который может негативно сказаться на автомобильной промышленности и экономике в целом.

Увеличение скидок и восстановление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рассматриваются как ключевые инструменты для стимулирования спроса и поддержки российских автопроизводителей в условиях сложной экономической ситуации.

Реализация этих мер может стать решающим фактором для сохранения отечественного автопрома и предотвращения серьезного экономического кризиса.

Вопрос заключается в том, насколько эффективными окажутся эти инструменты и смогут ли они компенсировать негативное влияние внешних факторов.