«Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»: вернутся ли легендарные программы поддержки

Минпромторг России анонсировал планы по увеличению государственных скидок на покупку автомобилей — мера, направленная на предотвращение резкого падения авторынка, прогнозируемого на уровне 40%.
Об этом в Совете Федерации заявил глава министерства промышленности и торговли Антон Алиханов.
Поддержка спроса — ключевой фактор выживания
«Чтобы не допустить прогнозируемой 40-процентной просадки, будут увеличиваться скидки по механизмам поддержки спроса, полноценно восстанавливаются программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», — подчеркнул Алиханов в беседе с ТАСС.
Эта инициатива рассматривается как критически важная для стабилизации ситуации на рынке и предотвращения негативных последствий для отечественных автопроизводителей.
Рост, сменившийся спадом — причины нестабильности
В прошлом году, благодаря государственным программам поддержки, отечественный автопром продемонстрировал рост в 35%. Однако в последние пять месяцев рынок начал снижаться на 28% — это связывают с ужесточением условий автокредитования и высокими ставками по кредитам.
Центробанк с 1 июля ввел новые макропруденциальные лимиты для банков с универсальной лицензией и микрофинансовых организаций на выдачу автокредитов и потребительских кредитов под залог автомобиля.
«Для займов с ПДН от 50% до 80% от дохода будет установлен лимит не более 20% от общего объема выдач, а доля автокредитов с ПДН более 80% не должна превышать 5%», — пояснили в Центробанке.
Эти меры направлены на ограничение кредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН) у клиентов, что, в свою очередь, оказывает давление на спрос.
Падение продаж — тревожный звонок для отрасли
Данные за май 2025 года демонстрируют сокращение продаж новых автомобилей в России на 28,3% по сравнению с прошлым годом — всего реализовано 91 218 единиц.
Лидером рынка остается отечественный бренд LADA, а второе место по популярности среди иностранных марок занимает китайский бренд Haval, принадлежащий компании Great Wall. Эта динамика подчеркивает необходимость принятия срочных мер для стабилизации рынка.
|Параметр
|Описание
|Основные программы поддержки
|«Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», льготное автокредитование
|Цель программ
|Стабилизация авторынка, стимулирование спроса, поддержка отечественного автопрома
|Размер базовой скидки
|20% от стоимости автомобиля с ДВС (двигателем внутреннего сгорания)
|Скидка для жителей Дальнего Востока
|25%
|Скидка на электромобили и гибриды
|35%, но не более 925 тыс. рублей
|Максимальная стоимость автомобиля для участия
|До 2 млн рублей
|Категории граждан, имеющих право на льготы
|- Работники образования
- Медицинские работники
- Участники и члены семей участников СВО
- Лица с ограниченными возможностями
- Семьи с детьми (по программе «Семейный автомобиль»)
|Требования к автомобилю
|Российская сборка или импорт с локализацией не менее 2000 баллов; легковые автомобили и электрокары
|Объем финансирования в 2025 году
|Более 36 млрд рублей на льготное автокредитование; 27 млрд рублей на льготный лизинг
|Изменения с 1 июля 2025 года
|Центробанк ограничил выдачу автокредитов с высокой долговой нагрузкой (ПДН):
- ПДН 50-80% — не более 20% от объема выдач
- ПДН >80% — не более 5% от объема выдач
|Состояние рынка на май 2025 года
|Продажи новых автомобилей сократились на 28,3% по сравнению с прошлым годом; продано 91 218 единиц
|Лидеры рынка
|LADA (отечественный бренд), Haval (китайский бренд Great Wall)
|Проблемы рынка
|Жесткие условия автокредитования, высокие ставки по кредитам, снижение спроса
|Планы Минпромторга
|Увеличение скидок и восстановление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» для поддержки спроса
Скидки как инструмент стимулирования спроса
Эксперты сходятся во мнении, что меры поддержки со стороны государства необходимы для стабилизации рынка и предотвращения дальнейшего спада, который может негативно сказаться на автомобильной промышленности и экономике в целом.
Увеличение скидок и восстановление программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» рассматриваются как ключевые инструменты для стимулирования спроса и поддержки российских автопроизводителей в условиях сложной экономической ситуации.
Реализация этих мер может стать решающим фактором для сохранения отечественного автопрома и предотвращения серьезного экономического кризиса.
Вопрос заключается в том, насколько эффективными окажутся эти инструменты и смогут ли они компенсировать негативное влияние внешних факторов.