Скука смертная: петербуржец назвал музеи, которые не оправдывают ожиданий

Где не стоит тратить время и деньги в Северной столице?

Санкт-Петербург — город, вызывающий бурные эмоции и восхищение, особенно благодаря своим многочисленным музеям.

Однако, как оказывается, не все из них заслуживают внимания. Некоторые локации могут оказаться пустой тратой времени и денег. Местные жители предупреждают туристов о таких непримечательных местах, чтобы те могли избежать разочарования.

«Дом Вверх Дном» — перевернутая реальность или банальная идея?

Первым в списке музеев, не вызывающих особого интереса, оказался «Дом Вверх Дном».

Особенность его заключается в перевернутом интерьере — вся мебель и предметы быта закреплены на потолке. Подобные аттракционы есть во многих городах, но проблема петербургского филиала, по мнению местных, заключается в плохой реализации:

«Реализовано отвратительно и неинтересно. Никаких эмоций и впечатлений. Раскрашенная мебель из IKEA приклеена, прибита, пришита к потолку — и все», — пишет петербуржец на канале «В Питере жить».

При этом входной билет стоит 890 рублей.

Музей восковых фигур — сходство лишь отдаленное?

Этот музей, имеющий два филиала в Петербурге, также не рекомендуется к посещению. Причина — качество экспонатов, не соответствующее ожиданиям.

«Все дешево и неправдоподобно. Можно, конечно, сослаться, что в разные периоды жизни люди выглядят по-разному, но киногерои не меняются. Например, что перед вами Джек Воробей, можно догадаться только по одежде. Лицо не похоже, а тело не соответствует комплекции».

Музей шоколада — сладкий обман?

У этого музея, по мнению горожан, есть лишь один плюс — бесплатный вход. Однако тратить время на его посещение не стоит. Экспонаты едва ли представляют какую-либо художественную ценность, а само заведение, скорее, рекламная площадка для шоколадных изделий.

«Это и не музей вовсе, а магазин по продаже шоколадных фигурок. Идти специально не стоит, но если мимо пройдете, то… Помещение небольшое, а народа всегда много и ценник зашкаливает».

Фото за деньги

Помимо вышеперечисленного, не рекомендуется соглашаться на фото с аниматорами в костюмах Петра I и Екатерины II. За каждый снимок непременно взимается плата.

«Товарищи предлагают сделать фото и принимают канонические позы, только о цене за кадр сообщают позже и вообще про то, что это стоит денег. Стоимость кадра нефиксированная, но меньше 400 рублей не встречал».

Посещение Петербурга — возможность окунуться в богатую историю и культуру, но важно тщательно выбирать места для посещения, чтобы не тратить время и деньги на разочаровывающие аттракционы.