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Как Екатерина Великая напомнила шведам о мощи России: где в Петербурге найти церковь — триумф императрицы

Опубликовано: 7 мая 2025 12:29
Чесменская церковь, Екатерина Великая
Как Екатерина Великая напомнила шведам о мощи России: где в Петербурге найти церковь — триумф императрицы
Городовой ру

Храм построен в необычном стиле и отличается от других, а его возведение связано с важным событием в истории России.

Чесменская церковь — одна из самых необычных и интересных достопримечательностей Санкт-Петербурга, которая хранит в себе историю великой морской победы России. По легенде Екатерина Великая решила построить ее именно на том месте, где узнала радостную весть.

Весть о победе

В 1770 году русский флот победил турецкий в Чесменской бухте Эгейского моря. Это сражение стало символом силы и мастерства русского флота. По легенде, именно на дороге из Петербурга в Царское Село, на так называемом «лягушачьем болоте», императрицу Екатерину II догнали с вестью о победе. Именно там она решила возвести церковь, чтобы увековечить это событие, сообщает Петербург Центр.

Строительство и архитектура

Церковь была заложена в 1777 году. На торжественной церемонии присутствовали сама Екатерина II, ее двор и даже шведский король Густав III — это был своеобразный политический жест, напоминавший соседям о мощи России.

Проект разработал талантливый архитектор Юрий Фельтен, ученик Франческо Растрелли, который решил сделать храм в необычном для России стиле — псевдоготическом. Это придавало зданию загадочный и торжественный вид, который выделялся на фоне классических православных храмов.

Церковь была освящена в 1780 году, на нем присутствовал даже император Священной Римской империи Иосиф II, который по политическим причинам был записан под вымышленным именем «граф Фалькенштейн». Екатерина II дала указание называть церковь Чесменской, как дань победы российскому флоту.

Сложные времена

В XX веке церковь закрыли, а здание отдали под мастерские и склад. В 1930 году пожар уничтожил все внутри, включая иконостас, и церковь долгое время находилась в запустении.

Возрождение началось в конце XX века: в 1990 году здесь уже проходили первые богослужения, а реставрация продолжалась долгие годы. Сегодня Чесменская церковь проводит богослужения и является важным символом морской славы России.

Чтобы добраться до Чесменской церкви в Санкт-Петербурге, нужно:

  1. Выйти со станции метро «Московская».
  2. Идти по Московскому проспекту до улицы Авиационная.
  3. Далее следовать по ней до пересечения с улицей Ленсовета и повернуть налево.

Адрес церкви: ул. Ленсовета, д. 12, Московский район. Ближайшая станция метро — «Московская», от неё путь до места пешком займёт примерно 15 минут.

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Автор:
Юлия Аликова
Город
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