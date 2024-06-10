Почему круиз лучше отдыха в отеле: есть минимум шесть преимуществ

Задумываясь о выборе типа отдыха, большинство рассматривают или путевку в отель, или поездку дикарями. Однако это единственные возможные варианты. Например, ради разнообразия можно попробовать отправиться в круиз. Такой отпуск точно запомнится надолго, и вот почему.

Несколько локаций

Один из главных плюсов круиза в том, что во время поездки вы можете увидеть не только несколько городов, но и стран. Причем во многих из них вы сможете выйти на берег и осмотреться. В формате тура такое просто нереально. Существуют даже круизы в Антарктиду. Правда, стартуют они из Чили и Аргентины.

Источник фото: Legion-Media

Все включено

Круизный лайнер — это большой и обустроенный отель, на котором есть все. Питание и размещение гостей организованно. А если вы отправляетесь в долгое путешествие, на борту наверняка будут рестораны, бассейны, спа-салоны, фитнес-центры и множество других развлечений. Так что планировать досуг на берегу не придется. По вечерам на кораблях часто устраивают высококлассные шоу и концерты.

Источник фото: Legion-Media

Есть возможность длительного путешествия

Туристы могут найти круизы разной продолжительности практически на любой вкус. Они могут длиться три дня, 30 дней или три месяца. Самые отчаянные могут отправиться в кругосветное путешествие на три года, однако такая поездка будет по карману только состоятельным гражданам — организаторы попросят с вас 2,2 миллиона рублей в год.

Безопасность

Если мысли о круизе навевают вам воспоминания о печально известном «Титанике», смело отбросьте их. Комиссия ЮНЕСКО признала морские круизы самым безопасным видом отдыха.

Источник фото: Legion-Media

Никакой морской болезни

Те, кто боится столкнуться с морской болезнью, могут не переживать. На современных лайнерах установлена системы стабилизации качки. Они обеспечивают устойчивость и плавность хода. Даже волны высотой около двух метров пассажиры не заметят.

Без виз

Некоторые страны, для посещения которых путешественникам обычно требуется виза, можно посетить без дополнительных документов в рамках круиза. Например, если планируется остановка в Лондоне, туристам не понадобится оформлять специальное разрешение на въезд. Однако стоянка в Великобритании не должна превышать 24 часа.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media