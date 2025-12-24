Почему наложницы носили трусы с прорезью: по секрету - не для хальвета

Думаете, наложницы султана Сулеймана только и делали, что носили роскошные платья и плели интриги, как в сериале? Историческая правда куда прозаичнее и касается... туалетных вопросов. Оказывается, под всеми этими слоями шёлка и бархата скрывался довольно практичный и неожиданный элемент гардероба, который никогда не покажут в «Великолепном веке».
Вместо современного белья наложницы носили шаровары (долма́лык) из тончайшего льна или хлопка. Но главная их «фишка» была не в ткани. Эти штаны имели обязательную прорезь в районе промежности.
Причина — сугубо утилитарная и связана со сложностью туалетных ритуалов во дворце. В тесных, часто общих помещениях гарема, да ещё под многослойными одеждами (платье, верхние шаровары), быстро и полностью раздеться было крайне сложно.
Прорезь же позволяла справить нужду, лишь слегка приподняв юбки, не снимая нижних шаровар полностью. Это был вопрос гигиены, скорости и сохранения скромности в условиях постоянного проживания среди множества людей.
Так что, в отличие от киношных образов, реальные обитательницы гарема ценили не только красоту, но и суровый бытовой комфорт. И эта деталь — идеальный пример того, как история порой оказывается прагматичнее любого сценария.