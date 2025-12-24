Почему наложницы носили трусы с прорезью: по секрету - не для хальвета

Новости по теме

Как откармливали наложниц Сулеймана: от трехзначных цифр волосы дыбом

Перейти

Невский глянец против Садовой гари: почему сто лет назад в одном Петербурге было два города

Перейти

И после смерти им не воссоединиться: почему Сулеймана похоронили подальше от Хюррем

Перейти

Ванну не принимали, скребли кожу и видели только розовую воду: банные процедуры наложниц из Топкапы

Перейти

Зачем на советских терках сбоку оставляли прорези: многие не пользуются, а зря — сильно упрощают жизнь

Перейти