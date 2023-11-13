Омлет в столовых СССР неспроста получался таким пышным: добавляли не только молоко

Блюда из советских столовых у многих отзываются приятным теплом в душе по сей день. И хоть повара максимально старались не тратиться на продукты, все равно получалось невероятно вкусно. Так вышло и со знаменитым пышным омлетом.

В данном случае экономили вовсе не на молоке, а на яйцах. Поэтому дома повторить рецепт и не удается, так как обычно хозяйки делают наоборот. Жидкости должно быть больше, более того, особенно ушлые кулинары не стеснялись разбавлять состав водой. Тогда омлет получался еще более воздушным.

Яичную заготовку запекали в духовке на глубоком противне. Заливать ее нужно почти под самый край и готовить в течение 20–30 минут, пока не застынет, передает Дзен-канал «Новый очаг».

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