Почему опасно засыпать в самолете нетрезвым: последствия не обрадуют

Люди, которые летят на самолетах в отпуск, а не в командировку, чаще всего не прочь отметить предстоящее событие. Даже если на борту не разливают спиртные напитки, некоторые тайком подпивают то, что купили в дьюти-фри. Однако употребление алкоголя в воздухе — не лучшая идея.

Источник фото: Legion-Media

Как отражается на здоровье

Ученые из Института аэрокосмической медицины утверждают, что давать себе волю не стоит. Лучше дождаться приземления, а уж потом отмечать. Последствия пренебрежения этой рекомендацией могут оказаться куда серьезнее, чем вы думаете.

Дело в том, что в салоне воздушного судна, летящего на большой высоте, понижено атмосферное давление и содержание уровня кислорода в воздухе. А во время сна, особенно в его короткой фазе, падает и показатель кислорода в крови. Алкоголь же еще больше усугубляет ситуацию.

При опьянении кровь медленнее доносит кислород к тканям, капилляры и кровеносные сосуды могут лопаться, поскольку кровь в них становится густой. В результате во время сна в нетрезвом состоянии возникает дополнительная нагрузка на сердце. Сердцебиение начинает учащаться даже у молодых людей. А пассажиры в возрасте и те, кто имеют проблемы со здоровьем, страдают еще больше.

Источник фото: Legion-Media

Проверка на практике

Чтобы проверить, насколько вредно спать в самолете нетрезвым, специалисты провели эксперимент с участием 48 людей в возрасте от 18 до 40 лет. 20 из них отправили спать в обычных «земных» условиях, остальных же разместили в камере, где воссоздали условия салона самолета в полете. Половине добровольцев из второй группы также предложили выпить алкоголь перед началом испытания.

В результате у тех, кто спал в нормальных условиях, уровень насыщения крови кислородом составлял 96%, а сердце отсчитывало 64 ударов в минуту. У испытуемых, которые дремали «в полете», но не пили алкоголь показатель снабжения кровью кислородом снизился до 88%, а частота пульса — до 73 ударов.

Как и ожидалось, у участников исследования, спавших в условиях полета в нетрезвом виде, выявили самый плохой результат. Уровень кислорода в крови у них упал до 85%, а сердцебиение участилось до 88 ударов в минуту.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media