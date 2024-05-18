Почему считать калории — глупая затея, которую нам прививают эксперты по похудению

Сегодня каждый второй фитнес-тренер и другие эксперты по похудению уверяют, что подсчет калорий - это главный способ быстро и надолго привести себя в форму. Существуют специальные приложения, позволяющие оперативно "вбивать" типы и вес съеденных за сутки блюд, чтобы точно высчитать калораж.

Но в последнее время эту привычку все больше критикуют, называя бессмысленной тратой времени. Нутрициолог Елена Доронкина считает, что подсчет калорий не гарантирует избавления лишнего веса. Одной из причин является неверно указанные производителем калории в той или иной еде. Она подчеркивает, что точное измерение калоража возможно только при помощи прибора, высчитывающего отдачу тепла от продукта. В магазинах такой почти не достать, а значит в домашних условиях реально подсчитать только примерное число калорий. Так сказать, для собственного успокоения.

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Кроме того, во время тепловой обработки калорийность обычно сильно меняется и угнаться за точными значениями все равно не получится. Специалист напоминает и о качестве съедаемой пищи. На те же 1500 калорий можно составить дневной рацион из трех плиток шоколада. Но лучше если это будет куриная грудка с гарниром, салат с авокадо и красной рыбой и перекусы из орешков и сухофруктов.

Доронкина выразила мнение, что необходимость каждый день считать калории может сильно нервировать человека, особенно если он сильно желает прийти в форму за короткий срок. Ну а стресс приводит к повышенному образованию гормона кортизола, который в свою очередь способствует набору веса. Замкнутый круг, выбраться из которого можно довольно просто.

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru

Как бы банально это ни звучало, главным секретом похудения является употребление низкоуглеводной пищи, приготовленной на пару, исключение из рациона колбас, выпечки, консервов, фастфуда и прочей "дряни". А освододившееся от ненавистного подсчета калорий время лучше отдать физической активности, пишет портал "Чемпионат".

Источник фото: Фотобанк - legion-media.ru