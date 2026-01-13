Городовой / Полезное / Почему со смартфонов пропадают все физические кнопки: скоро нажимать будет некуда
Почему со смартфонов пропадают все физические кнопки: скоро нажимать будет некуда

Опубликовано: 13 января 2026 15:15
 Проверено редакцией
смартфон
Почему со смартфонов пропадают все физические кнопки: скоро нажимать будет некуда
Фото: Городовой.ру

Идея абсурдная, но продавцы топят за нее.

Заметили, что на современных телефонах почти не осталось физических кнопок? Вместо целого ряда клавиш под экраном теперь мы видим лишь три — для регулировки громкости и включения.

Основная причина таких перемен — стремление к максимально большому дисплею. При нынешних диагоналях от 6 дюймов размещение дополнительных механических элементов привело бы к неудобным габаритам всего корпуса.

Ещё один весомый аргумент в пользу отказа — экономия внутреннего пространства для создания более тонких моделей. Практически все действия пользователь теперь выполняет через сенсорный экран. Попытки внедрить сенсорные кнопки, как это было в некоторых iPhone, массового распространения не получили.

Стало ли удобнее? Большинство уже привыкло, однако минусы есть. Например, при зависании сенсорного интерфейса перезагрузить устройство сложнее — раньше помогало физическое замыкание контактов кнопкой. Не так просто теперь и сбросить звонок мокрыми пальцами, когда тачскрин работает некорректно.

Скорее всего, кнопки регулировки громкости и питания останутся механическими — тактильные ощущения и возможность «разбудить» выключенный аппарат по-прежнему важны. Полный отказ от разъёмов тоже выглядит вероятным: беспроводная зарядка, Bluetooth-наушники и облачные сервисы постепенно делают порты менее необходимыми.

Игорь Мустафин
