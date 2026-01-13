Почему со смартфонов пропадают все физические кнопки: скоро нажимать будет некуда

Заметили, что на современных телефонах почти не осталось физических кнопок? Вместо целого ряда клавиш под экраном теперь мы видим лишь три — для регулировки громкости и включения.
Основная причина таких перемен — стремление к максимально большому дисплею. При нынешних диагоналях от 6 дюймов размещение дополнительных механических элементов привело бы к неудобным габаритам всего корпуса.
Ещё один весомый аргумент в пользу отказа — экономия внутреннего пространства для создания более тонких моделей. Практически все действия пользователь теперь выполняет через сенсорный экран. Попытки внедрить сенсорные кнопки, как это было в некоторых iPhone, массового распространения не получили.
Стало ли удобнее? Большинство уже привыкло, однако минусы есть. Например, при зависании сенсорного интерфейса перезагрузить устройство сложнее — раньше помогало физическое замыкание контактов кнопкой. Не так просто теперь и сбросить звонок мокрыми пальцами, когда тачскрин работает некорректно.
Скорее всего, кнопки регулировки громкости и питания останутся механическими — тактильные ощущения и возможность «разбудить» выключенный аппарат по-прежнему важны. Полный отказ от разъёмов тоже выглядит вероятным: беспроводная зарядка, Bluetooth-наушники и облачные сервисы постепенно делают порты менее необходимыми.