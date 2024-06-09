Почему стоит переехать жить в Грузию на пенсии

Некоторые россияне, выходящие на пенсию, рассматривают переезд в теплые края. Встречать старость многим хочется при комфортном климате и недалеко от моря. Те, у кого есть деньги, могут перебраться в Сочи, однако с нынешними ценами на жилье такой вариант мало кто потянет. Альтернативой может стать соседняя Грузия, где стоимость квартир вполне приемлемая. Какие есть плюсы у такого решения, разберем в статье.
Безвиз
Россиянам, планирующим поехать в Грузию, не требуется виза. Они могут свободно находится в государстве до года. Затем можно выехать в любую другую страну и вновь вернуться, обнулив срок.
А те, кто планирует открыть бизнес в республике, могут оформить иммиграционную визу. Ее выдают в течение 30 дней. Кроме того, налоговая система рассчитана на то, чтобы поддержать некрупных предпринимателей. Ставка налога для ИП и малого бизнеса составляет всего 1%.
Приемлемые цены
Большинство продуктов в Грузии стоят так же, как и в России. Дешевыми можно назвать овощи и фрукты. Зато коммунальные обходятся дешевле — порядка 2500 рублей в месяц за евродвушку. При этом пенсии в стране гораздо ниже российских. Местные получают единое социальное пособие в размере 220 лари, что по нынешнему курсу равняется примерно 7000 рублей. С учетом этого можно предположить, что прожить вдвоем на среднюю российскую пенсию, которая сейчас составляет почти 21 тысячу рублей, вполне реально. Конечно, при условии наличия жилья.
Безопасность
Согласно индексу Numbeo, уровень преступности в Грузии ниже, чем в России. А политические митинги, как правило, случаются только в столице.
Климат на любой вкус
Даже если вы не любите сильную жару, сможете отыскать в стране место с подходящим климатом. В западной части страны он субтропический, а в восточной есть как сухой, так и умеренно-континентальный. Так что в Батуми могут селиться, те, кто на дух не переносит холод, Тбилиси подойдет людям, не терпящим солнцепеков. А если цените настоящую зиму со снегопадами, можно отправиться в Бакуриани, Гудаури и Годердзи.
Нет проблем с медицинской страховкой
Визит в платную клинику в стране обойдется достаточно дорого. Поэтому иностранцам лучше всего оформить медицинскую страховку на год. Самая дешевая обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Иногда по ней можно даже получить скидки на покупку лекарств.
Источник фото: Legion-Media