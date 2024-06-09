Почему стоит переехать жить в Грузию на пенсии

Некоторые россияне, выходящие на пенсию, рассматривают переезд в теплые края. Встречать старость многим хочется при комфортном климате и недалеко от моря. Те, у кого есть деньги, могут перебраться в Сочи, однако с нынешними ценами на жилье такой вариант мало кто потянет. Альтернативой может стать соседняя Грузия, где стоимость квартир вполне приемлемая. Какие есть плюсы у такого решения, разберем в статье.

Безвиз

Россиянам, планирующим поехать в Грузию, не требуется виза. Они могут свободно находится в государстве до года. Затем можно выехать в любую другую страну и вновь вернуться, обнулив срок.

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А те, кто планирует открыть бизнес в республике, могут оформить иммиграционную визу. Ее выдают в течение 30 дней. Кроме того, налоговая система рассчитана на то, чтобы поддержать некрупных предпринимателей. Ставка налога для ИП и малого бизнеса составляет всего 1%.

Приемлемые цены

Большинство продуктов в Грузии стоят так же, как и в России. Дешевыми можно назвать овощи и фрукты. Зато коммунальные обходятся дешевле — порядка 2500 рублей в месяц за евродвушку. При этом пенсии в стране гораздо ниже российских. Местные получают единое социальное пособие в размере 220 лари, что по нынешнему курсу равняется примерно 7000 рублей. С учетом этого можно предположить, что прожить вдвоем на среднюю российскую пенсию, которая сейчас составляет почти 21 тысячу рублей, вполне реально. Конечно, при условии наличия жилья.

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Безопасность

Согласно индексу Numbeo, уровень преступности в Грузии ниже, чем в России. А политические митинги, как правило, случаются только в столице.

Климат на любой вкус

Даже если вы не любите сильную жару, сможете отыскать в стране место с подходящим климатом. В западной части страны он субтропический, а в восточной есть как сухой, так и умеренно-континентальный. Так что в Батуми могут селиться, те, кто на дух не переносит холод, Тбилиси подойдет людям, не терпящим солнцепеков. А если цените настоящую зиму со снегопадами, можно отправиться в Бакуриани, Гудаури и Годердзи.

Источник фото: Legion-Media

Нет проблем с медицинской страховкой

Визит в платную клинику в стране обойдется достаточно дорого. Поэтому иностранцам лучше всего оформить медицинскую страховку на год. Самая дешевая обойдется примерно в 20 тысяч рублей. Иногда по ней можно даже получить скидки на покупку лекарств.

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