День, когда Петербург открывал театры, мосты и боролся с вандалами: что произошло 14 октября в истории Петербурга

От величественного театрального сезона до открытия важнейших транспортных артерий и борьбы за сохранение шедевров искусства — этот день пропитан духом преображения и развития.

История Санкт-Петербурга богата событиями, и дата 14 октября отмечена несколькими знаковыми моментами, которые оставили неизгладимый след в культуре, науке и архитектуре города.

1860: Театральная сцена и рождение балета

В 1860 году, 14 октября (2 октября по старому стилю), Мариинский театр, построенный на месте более раннего театра-цирка, открыл свой первый театральный сезон.

Опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» прозвучала под управлением Константина Лядова, ознаменовав начало новой эры для этого всемирно известного здания.

Построенный Альберто Кавосом и названный в честь императрицы Марии Александровны, театр вскоре стал колыбелью русского балета.

«Заслуга в этом Петра Чайковского и Мариуса Петипа, создавших шедевры балетного искусства», — подчеркивается в исторических справках.

На его сцене блистали такие звезды, как Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.

1902: Кузница кадров и научный городок

Ровно через 42 года, 14 октября (2 октября по старому стилю) 1902 года, в пригороде Петербурга, в Лесном, открыл свои двери Политехнический институт.

Его создатели задумали его как «закрытый научный и учебный городок», подобный европейским университетским центрам.

Изначально в институте действовали четыре отделения: электротехническое, кораблестроительное, металлургическое и экономическое.

К 1908 году к ним добавились инженерно-строительное и механическое, что способствовало росту престижа и значимости учебного заведения.

1913: Мост, соединивший берега

14 октября 1913 года стало днем открытия движения по Финляндскому железнодорожному мосту через Неву.

Это сооружение, спроектированное Григорием Кривошеиным и Николаем Белелюбским, стало ключевым звеном, связавшим Московский вокзал с железнодорожными путями, ведущими в Финляндию.

Финляндский мост — единственная железнодорожная переправа через Неву в чертах Санкт-Петербурга. Его длина составляет 1130 метров.

1936: Рождение «Балтийского дома»

Историческая дата 14 октября 1936 года ознаменовалась созданием театра имени Ленинского комсомола.

Этот театр появился в результате слияния Красного театра и Театра рабочей молодежи (ТРАМ). Долгие годы коллектив работал в центре города, на Петроградской стороне.

С 1991 года театр известен как Санкт-Петербургский Государственный театр «Балтийский дом», продолжая радовать зрителей своим искусством.

1997: Спасение шедевра

14 октября 1997 года стало днем возвращения в экспозицию Эрмитажа картины Рембрандта «Даная».

После 12 лет реставрации, шедевр вновь предстал перед публикой.

Картина была сильно повреждена в 1985 году одним из посетителей, который «выплеснул на картину серную кислоту, а также дважды полоснул полотно ножом».

Злоумышленник, объяснивший свой поступок политическими мотивами, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.

Этот случай подчеркивает не только хрупкость искусства, но и важность его сохранения.