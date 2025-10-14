День, когда Петербург открывал театры, мосты и боролся с вандалами: что произошло 14 октября в истории Петербурга

История Санкт-Петербурга богата событиями, и дата 14 октября отмечена несколькими знаковыми моментами, которые оставили неизгладимый след в культуре, науке и архитектуре города.
1860: Театральная сцена и рождение балета
В 1860 году, 14 октября (2 октября по старому стилю), Мариинский театр, построенный на месте более раннего театра-цирка, открыл свой первый театральный сезон.
Опера Михаила Глинки «Жизнь за царя» прозвучала под управлением Константина Лядова, ознаменовав начало новой эры для этого всемирно известного здания.
Построенный Альберто Кавосом и названный в честь императрицы Марии Александровны, театр вскоре стал колыбелью русского балета.
«Заслуга в этом Петра Чайковского и Мариуса Петипа, создавших шедевры балетного искусства», — подчеркивается в исторических справках.
На его сцене блистали такие звезды, как Матильда Кшесинская, Анна Павлова, Вацлав Нижинский, Галина Уланова, Рудольф Нуреев и Михаил Барышников.
1902: Кузница кадров и научный городок
Ровно через 42 года, 14 октября (2 октября по старому стилю) 1902 года, в пригороде Петербурга, в Лесном, открыл свои двери Политехнический институт.
Его создатели задумали его как «закрытый научный и учебный городок», подобный европейским университетским центрам.
Изначально в институте действовали четыре отделения: электротехническое, кораблестроительное, металлургическое и экономическое.
К 1908 году к ним добавились инженерно-строительное и механическое, что способствовало росту престижа и значимости учебного заведения.
1913: Мост, соединивший берега
14 октября 1913 года стало днем открытия движения по Финляндскому железнодорожному мосту через Неву.
Это сооружение, спроектированное Григорием Кривошеиным и Николаем Белелюбским, стало ключевым звеном, связавшим Московский вокзал с железнодорожными путями, ведущими в Финляндию.
Финляндский мост — единственная железнодорожная переправа через Неву в чертах Санкт-Петербурга. Его длина составляет 1130 метров.
1936: Рождение «Балтийского дома»
Историческая дата 14 октября 1936 года ознаменовалась созданием театра имени Ленинского комсомола.
Этот театр появился в результате слияния Красного театра и Театра рабочей молодежи (ТРАМ). Долгие годы коллектив работал в центре города, на Петроградской стороне.
С 1991 года театр известен как Санкт-Петербургский Государственный театр «Балтийский дом», продолжая радовать зрителей своим искусством.
1997: Спасение шедевра
14 октября 1997 года стало днем возвращения в экспозицию Эрмитажа картины Рембрандта «Даная».
После 12 лет реставрации, шедевр вновь предстал перед публикой.
Картина была сильно повреждена в 1985 году одним из посетителей, который «выплеснул на картину серную кислоту, а также дважды полоснул полотно ножом».
Злоумышленник, объяснивший свой поступок политическими мотивами, был признан невменяемым и отправлен на принудительное лечение.
Этот случай подчеркивает не только хрупкость искусства, но и важность его сохранения.