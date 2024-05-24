Почему в самолетах ряда авиакомпаний нет 13-го ряда, а у других — 17-го

Принято считать, что в просвещенной Европе суевериям уже не придают никакого значения. Но это не так. Причем в плохие приметы и магию чисел, кажется, верят даже владельцы крупных авиакомпаний.

Куда девается число 13

Многие европейские авиаперевозчики отказываются использовать число 13 при нумерации рядов. С 12-го сразу на 14-й «перепрыгивают» в испанской компании Iberia, в британской Ryanair, в немецкой Lufthansa, в голландской KLM, а также в Air France.

Предполагается, что боязнь числа 13 возникла из-за ассоциации с Иудой. Именно он оказался 13-м гостем во время Тайной вечери. С тех пор число считается несчастливым и сулящим беды. В то же время представитель Ryanair когда-то заявил, что это всего лишь «американская производственная традиция».

Интересно, что у некоторых авиакомпаний юго-восточных и ближневосточных стран также нет 13-х рядов, хотя в них не распространено христианство. В их числе Singapore Airlines, Cathay Pacific, Qatar Airlines, Emirates. Вероятно, такое решение призвано учесть возможное недовольство пассажиров из других государств и сделать полет комфортным для всех.

Что не так с числом 17

Оказывается, число 17 считается несчастливым в Италии и Бразилии. Недолюбливают его потому, что это сумма цифровых значений букв латинского слова VIXI, которое можно перевести как «я прожил», то есть «я уже умер». Поэтому самолетах авиакомпаний этих стран 17-й ряд благополучно пропускают.

А немецкий перевозчик Lufthansa не делает ни 13-го ряда, ни 17-го. Вот как это объясняют представители компании.

«Поскольку Lufthansa приветствует множество международных пассажиров, мы стараемся учитывать как можно больше из этих специфических культурных убеждений», — цитирует уполномоченного The Sun.

Источник фото: Legion-Media

Почему в Китае пропадает 4-й и 14-й ряд

В Поднебесной настолько боятся цифры четыре, что часто не делают четвертых этажей в домах и палат в больницах. Связано это с тем, что произношение китайского иероглифа, обозначающего четверку, схоже со словом смерть.

Некоторые авиакомпании идут дальше и пропускают еще и 14-е ряды. Тут тоже дело в созвучии. Слово «четырнадцать» похоже на слово «мертвый». Даже продать квартиру под 14 номером в стране весьма непросто.

Источник фото: Legion-Media

Источник фото: Legion-Media