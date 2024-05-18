Почему японцы считают культовым советский мультик про Чебурашку

Как в России есть ярые любители японского кинематографа и мультипликациию, так и японцы просто обожают некоторые шедевры наших, советских режиссеров. Одним из фаворитов в этой колоритной стране стал мультфильм про Чебурашку, забавного и наивного зверька с большими ушами, который очень хотел найти друзей.

Источник фото: Кадр из м/ф "Чебурашка"

Russian Look/Igor Gnevashev/Globallookpress.com

Казалось бы, что можеь привлечь японцев в мульгерое, созданном художником Леонидом Шварцманом. Неведома зверушка должна казаться иностранцам не просто странной, а даже пугающей за счёт своей особенной внешности. Но не тут-то было! И дети, и взрослые за границей успели возвести Чебурашку в разряд культовых персонажей. В Японии можно встретить футболки, сумки, обувь и верхнюю одежду с принтом в виде этого существа.

Бум на "чебурахнутые" вещи начался примерно с 2001 года, когда японцы впервые увидели мультик в кинотеатрах. Они остались настолько впечатлены, что обсуждали его на каждом углу. Японцы, которым посчастливилось иметь знакомых из России, звонили и умоляли прислать им хотя бы одну игрушку в виде Чебурашки, пусть даже не из магазина, а из старого комода, с оторванным глазом или лапкой.

Источник фото: Кадр из м/ф "Чебурашка"

Russian Look/Maxim Burlak/Globallookpress.com

При этом истинные причины такого ажиотажа по сей день остаются неизвестными. Возможно, что японцев привлекло нечто аутентичное в образе зверька. Они обожают ностальгировать по былым временам. А еще японские девушки любят все "кавайное", то есть милое, пушистое, вызывающее умиление. А чем Чебурашка не эталон кавайности?

Говорят, приезжая на экскурсии в Россию, японцы "зависают" около ларьков с сувенирами. Они щебечут что-то на своем языке, тычут пальцами в витрины и приговаривают: "Кавайи!" Этим словечком они обозначают не только фигурки чебурашек, но и матрешек, а также деревянные игрушки в форме медвежат и другие русские сувениры.

Еще одной причиной столь нежной любви японцев к нашему мультгерою называют их мягкий, ранимый характер. Да-да, некоторые из них выглядят, будто суровые самураи, а в душе — те еще душки, готовые разреветься во время просмотра трогательного фильма.

В 2010 году в Японии сняли мультфильм «Крокодил Гена» по мотивам нашего, а затем еще две истории с кукольными персонажами о Шапокляк и самом Чебурашке в цирке. Создавались они при участии российских мультипликаторов, и, по слухам, имели небывалый успех. Однако нашему зрителю и так и не показали из-за проволочек с авторскими правами.

Источник фото: Кадр из м/ф "Чебурашка"