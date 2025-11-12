Почти 310 миллионов: колонны для станции метро «Зоопарк» должны построить в 2026 году

В Санкт-Петербурге объявлен конкурс на выполнение работ по возведению колонн-опор на строящейся станции метро «Зоопарк».
Предварительная цена договора составляет 309,37 миллиона рублей. Информация об этом размещена на официальном сайте государственных закупок, сообщает 78.ru.
Организация «Метрострой Северной столицы» выступает заказчиком данного проекта. Потенциальные участники могут подать свои заявки до полудня 24 ноября, а определение победителя назначено на 23 часа 59 минут 1 декабря.
Компании-претенденту предстоит оформить разрешение на доступ к строительным площадкам и территории, выполнить устройство колонн в соответствии с установленными требованиями и подтвердить завершение работ документально.
Завершить строительство колонн-опор необходимо не позднее 15 августа 2026 года. Этот участок метро соединит станцию «Улица Савушкина» и новую станцию «Зоопарк» («Каменка»), которая расположена в Приморском районе и станет важной пересадкой между зелёной и фиолетовой линиями.
Ранее сообщалось, что в Петербурге планируют ввести новый пересадочный тариф для пригородных электропоездов.