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Петербуржцам назвали основные участки дорог, которые лихачи путают с гоночными треками

18 сентября 2024 10:00
Петербуржцам назвали основные участки дорог, которые лихачи путают с гоночными треками
Петербуржцам назвали основные участки дорог, которые лихачи путают с гоночными треками
Фото Городовой.ру

Водители развивают там бешеную скорость.

Лето позади, но, судя по сообщениям в Telegram-канале «Дороги Ленобласти», это не повод для местных гонщиков сбавить обороты. Они продолжают устраивать свои опасные заезды на главных магистралях области, превращая дороги в личные гоночные трассы.

Разогнаться до предела

Два участка КАД стали главными аренами для безумных скоростей этим летом. Один из них — дорога в сторону Выборгского шоссе от проспекта Энгельса. Здесь зафиксирован настоящий рекорд: немецкий автомобиль мчался на скорости 284 километра в час! Практически в тот же день другой участник скоростных заездов на «Порше» слегка «отстал» и показал 283 км/ч. Для сравнения: разрешенная скорость на этом участке составляет всего 110 км/ч.

И это еще не все. На участке КАД между Ропшинским и Гостилицким шоссе мотоциклист разогнался до 250 километров в час в восемь часов вечера, когда трафик еще достаточно активен. Страшно подумать, какие последствия могли быть, если бы на дороге произошло что-то неожиданное.

Опасные игры на дороге

Такие скорости — это не просто нарушение правил, а серьезная угроза жизни. При скорости более 200 км/ч любое внезапное движение, будь то торможение или поворот руля, может привести к трагедии. В случае аварии на такой скорости водитель практически лишен шансов выжить, а остальные участники движения — потенциальные жертвы чужой безответственности.

Нарушители и их достижения

Конечно, цифры на спидометре, достигшие 284 км/ч, кажутся чем-то невероятным. Это уровень скорости, который обычно можно наблюдать только на профессиональных гоночных трассах. Проблема в том, что часто такие водители остаются безнаказанными. Камеры, конечно, фиксируют превышения скорости, но вряд ли гонщик на 250 км/ч остановится ради штрафа.

Как бороться с гонщиками?

Меры по борьбе с лихачами, конечно, принимаются. Постоянно ведется мониторинг дорожной обстановки с помощью камер, проводятся рейды сотрудников ГИБДД. Но гонщики часто находят «лазейки», выбирая время, когда трафик минимален, или знают участки, где камеры работают не на полную мощность.

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Автор:
Екатерина Адамова
Город Санкт-ПетербургОпасностьПроисшествие
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