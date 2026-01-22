Под Петербургом выставили на продажу 87-летние «дачи» — и им срочно нужен капремонт

В преддверии летнего сезона жители все чаще интересуются приобретением загородных домов. Особенный спрос отмечается на участки, расположенные в пригороде: такие районы ценятся за сочетание развитой инфраструктуры и уединённой атмосферы. В Красносельском районе Санкт-Петербурга стали доступны к продаже несколько подобных объектов.

В Ториках, на улице Политрука Пасечника, на торги выставлены шесть земельных участков с постройками в неудовлетворительном состоянии. Начальная стоимость одного лота составляет от 4,2 до 4,7 миллиона рублей. В общей сложности все предложения оцениваются в 26,5 миллиона рублей.

Аукцион по продаже этих объектов запланирован на 25 февраля. Все дома возведены в 1939 году, представляют собой одноэтажные строения, которые требуют серьёзной реконструкции. Участки находятся рядом друг с другом и имеют разные показатели по площади и цене.

Самый доступный по стоимости вариант — здание площадью 213,3 квадратных метра с земельным участком 875 квадратных метров предлагается за 4,2 миллиона рублей. Самой высокой ценой отмечен дом площадью 191,8 квадратных метра на участке 960 квадратных метров — его начальная стоимость 4,7 миллиона рублей. В общей сложности на продажу выставлены дома под номерами 34, 35, 36, 39, 40 и 43.

Цена одного квадратного метра земли колеблется от 3,8 до 3,9 тысячи рублей, в то время как один квадратный метр в самих зданиях обойдётся от 3,4 до 4,6 тысячи рублей. Все строения признаны аварийными, не подключены к коммунальным сетям, а прилегающие территории требуют уборки и расчистки от мусора и остатков прежней хозяйственной деятельности. Земли относятся к категории населённых пунктов и допускают использование в бытовых целях.

Объекты расположены в районе с удобной транспортной доступностью: неподалёку железнодорожная станция «Горелово» и автобусная остановка, а также жилые дома и озеро Гореловское. Специалисты обращают внимание, что для дальнейшего обустройства потребуется полный ремонт, на который уйдёт значительная сумма денег с учётом нынешних цен на стройматериалы.

