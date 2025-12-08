Городовой / Город / Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Перенёс инсульт, но не пережил последствий: умер Дмитрий Красильников из «Реальных пацанов» Город
«Это мнимый эффект чистоты»: отбеливает ли рисовая вода зубы Общество
Кофе на Неве — маленькая роскошь: средний чек у петербуржцев уже выше 600 рублей Город
Петербургские адреса: лабиринт, в котором заблудятся даже местные Город
Интеллектуальный штаб империи: как Петербург обогнал Москву в роли научного центра в XVIII веке Учеба
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Эксклюзив Интересные факты Краеведение
Категории
Общество Спорт

Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга

Опубликовано: 8 декабря 2025 09:36
Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга
Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга
Global Look Press / Maksim Konstantinov

За последние девять лет специалисты Водоканала выпустили около 50 тысяч рыб в водоёмы Петербурга в рамках мероприятий по восстановлению и поддержанию экосистем региона.

За девятилетний период сотрудники Водоканала выпустили в водоёмы Санкт-Петербурга приблизительно 50 тысяч рыб. Благодаря этим мерам пополнение получили такие виды, как сиг, атлантический лосось, судак и толстолобик.

Молодь этих рыб была отправлена в местные реки и озёра, сообщает Петербург Центр.

Такие регулярные работы помогают сохранить биологическое разнообразие в Балтийском бассейне.

Специалисты ставят целью восстановление естественных популяций отдельных видов. Кроме того, зарыбление способствует поддержанию здорового состояния экосистем.

Ранее «Городовому» врач назвала альтернативу дорогой красной рыбе.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью