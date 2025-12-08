Под пятьдесят тысяч рыб «прописали» в водоёмах Петербурга

За девятилетний период сотрудники Водоканала выпустили в водоёмы Санкт-Петербурга приблизительно 50 тысяч рыб. Благодаря этим мерам пополнение получили такие виды, как сиг, атлантический лосось, судак и толстолобик.
Молодь этих рыб была отправлена в местные реки и озёра, сообщает Петербург Центр.
Такие регулярные работы помогают сохранить биологическое разнообразие в Балтийском бассейне.
Специалисты ставят целью восстановление естественных популяций отдельных видов. Кроме того, зарыбление способствует поддержанию здорового состояния экосистем.
