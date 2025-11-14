Городовой / Город / Под землёй — галерея, на экране — шторм: куда сходить бесплатно в Петербурге 15 и 16 ноября
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Парадокс «Нового Дома»: в городе на Неве свыше сотни животных рискуют замерзнуть Город
Деревня за домом № 14: где на набережной Макарова растёт вишня и живёт курица Рита Город
«Лошади на Баржах?»: почему Наполеон так и не поплыл к Москве по каналам Петра I Город
Дорога без асфальта: между Петербургом и Калининградом заработала новая морская линия Город
«Зала на острове» в Петербурге: почему его название звучит так странно и что скрывается за его стенами Город
Теги
Санкт-Петербург Интересные факты Эксклюзив История и культура Санкт-Петербурга Происшествие
Категории
Общество Спорт

Под землёй — галерея, на экране — шторм: куда сходить бесплатно в Петербурге 15 и 16 ноября

Опубликовано: 14 ноября 2025 07:38
Под землёй — галерея, на экране — шторм: куда сходить бесплатно в Петербурге 15 и 16 ноября
Под землёй — галерея, на экране — шторм: куда сходить бесплатно в Петербурге 15 и 16 ноября
Global Look Press / Zamir Usmanov

Похолодание в Северной столице — это не повод сидеть дома.

В выходные в Петербурге ожидается первый снег, и горожане могут выбрать, где интересно провести время, не опасаясь холодной погоды.

На территории фудмолла Vokzal 1853, открывается бесплатный кинозал с морской тематикой. Зрителям покажут однозначно популярные фильмы и морских обитателях и пиратах.

Тем, кому интересна история кино и стиль, подойдет лекция в библиотеке на Большеохтинском проспекте, 8, запланированная на 17:00, сообщает Neva.Today.

Искусствовед Екатерина Бычкова разберет, как мужской пиджак стал признаком страха и загадочности, и пояснит, почему костюм может усилить атмосферу напряжения на экране. Как отмечает лектор, особый акцент будет сделан на визуальных решениях в фильмах Альфреда Хичкока и Квентина Тарантино.

К юбилею городского метрополитена в библиотеке на набережной Фонтанки, 44-46, намечена тематическая встреча с обсуждением позднесоветской архитектуры станций подземки.

Архитекторы и эксперты делятся взглядом на станции, построенные в 1970–1980-х годах, как на отдельные произведения архитектурного искусства. Гости узнают, как в них соединяются масштаб, практичность и выразительная символика.

Для маленьких посетителей в библиотеке на набережной Карповки, 28, подготовили музыкальную интерпретацию знакомой с детства сказки.

Здесь ребята не просто становятся зрителями: они лично принимают участие, становясь спутниками Колобка, который вновь встретится с зайцем, волком, медведем и лисой.

Напомним, в Петербурге уже появилась фигура огромного Деда Мороза в центре города.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью