Под землёй — галерея, на экране — шторм: куда сходить бесплатно в Петербурге 15 и 16 ноября

В выходные в Петербурге ожидается первый снег, и горожане могут выбрать, где интересно провести время, не опасаясь холодной погоды.
На территории фудмолла Vokzal 1853, открывается бесплатный кинозал с морской тематикой. Зрителям покажут однозначно популярные фильмы и морских обитателях и пиратах.
Тем, кому интересна история кино и стиль, подойдет лекция в библиотеке на Большеохтинском проспекте, 8, запланированная на 17:00, сообщает Neva.Today.
Искусствовед Екатерина Бычкова разберет, как мужской пиджак стал признаком страха и загадочности, и пояснит, почему костюм может усилить атмосферу напряжения на экране. Как отмечает лектор, особый акцент будет сделан на визуальных решениях в фильмах Альфреда Хичкока и Квентина Тарантино.
К юбилею городского метрополитена в библиотеке на набережной Фонтанки, 44-46, намечена тематическая встреча с обсуждением позднесоветской архитектуры станций подземки.
Архитекторы и эксперты делятся взглядом на станции, построенные в 1970–1980-х годах, как на отдельные произведения архитектурного искусства. Гости узнают, как в них соединяются масштаб, практичность и выразительная символика.
Для маленьких посетителей в библиотеке на набережной Карповки, 28, подготовили музыкальную интерпретацию знакомой с детства сказки.
Здесь ребята не просто становятся зрителями: они лично принимают участие, становясь спутниками Колобка, который вновь встретится с зайцем, волком, медведем и лисой.
Напомним, в Петербурге уже появилась фигура огромного Деда Мороза в центре города.