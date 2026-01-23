На что хватит вашего ЕГЭ: Минпросвещения открыло проходной секрет для поступающих

Министерство просвещения Российской Федерации определило новые минимальные значения баллов единого государственного экзамена для поступления в образовательные учреждения, которые находятся под его руководством. Документ с официальным перечнем требований был размещён на портале правовой информации. Данные новые условия вступают в силу со следующего учебного года.

В приказе указывается, что, чтобы пройти конкурс, по русскому языку и обществознанию потребуется набрать не менее 42 баллов. Тем, кто сдаёт математику, физику, литературу или географию, потребуется результат не ниже 40. Для поступающих с информатикой установлен порог в 45, по истории – 38, по иностранному языку – 35, а по биологии и химии – 39 баллов.

Русский язык и обществознание — 42 балла

Математика, физика, литература, география — 40 баллов

Информатика — 45 баллов

История — 38 баллов

Иностранный язык — 35 баллов

Биология и химия — 39 баллов

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала «Городовой».