Беру окорока, не добавляю специй и запекаю в духовке до золота: семья требует добавки и обгладывает до костей

Хотите приготовить на ужин что-то простое, но невероятно вкусное? Попробуйте запечь куриные окорочка в духовке по этому рецепту. Они получаются с идеальной хрустящей корочкой и остаются сочными внутри, при этом вам не понадобится никакой маринад или специи.
Ингредиенты
- Куриные окорочка — 4-5 шт.
- Соль поваренная крупная (НЕ йодированная) — ½-1 пачка (около 500 г)
- Масло растительное — 1-2 ст. ложки
Приготовление
Шаг 1. Подготовка. Тщательно промойте окорочка и хорошо обсушите их бумажными полотенцами. Это важно для формирования корочки. Слегка смажьте кожу растительным маслом.
Шаг 2. Укладка. На противень ровным, достаточно толстым слоем высыпьте крупную соль. Разровняйте. Выложите окорочка кожей вверх прямо на соль, не добавляя её сверху. Снова смажьте кожу маслом для румяности.
Шаг 3. Запекание. Разогрейте духовку до 180°C. Поставьте противень с курицей и запекайте 55–60 минут. Не повышайте температуру, иначе кожица может подгореть. Соль будет равномерно прогревать мясо снизу, вытягивать лишнюю влагу и создавать эффект «солевой бани», благодаря чему окорочка пропекутся и останутся сочными.
Готовые окорочка будут иметь аппетитную золотистую и хрустящую кожицу. Подавайте их горячими с любым гарниром. Приятного аппетита!