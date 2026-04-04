Городовой / Полезное / Подмерзший пион выпустит 100500 бутонов: на помощь придет средство из СССР – пышности цветов позавидуют даже специалисты
Подмерзший пион выпустит 100500 бутонов: на помощь придет средство из СССР – пышности цветов позавидуют даже специалисты

Опубликовано: 4 апреля 2026 23:16
Как помочь подмерзшим пионам

Пион, известный также как травянистая роза, является многолетним растением, которое ценится за свои декоративные качества и неприхотливость.

Посадка пиона

Оптимальным периодом для посадки пионов в саду является осень, при условии, что температура воздуха не превышает 12 градусов Цельсия. Для посадки рекомендуется выбирать хорошо освещенные, защищенные от сквозняков участки. Важно избегать застоя влаги и обеспечить нейтральный уровень кислотности почвы.

Подкормка

Агроном Ксения Давыдова рассказала о подкормке, способствующей обильному цветению пионов. Интенсивность бутонизации растения напрямую зависит от содержания калия и фосфора в почве. Специалист рекомендует применять нитроаммофоску для весенней подкормки. Это средство активно использовали еще в Советском Союзе. Особенно актуальна такая подкормка после ночных заморозков.

Для приготовления раствора необходимо развести одну столовую ложку порошка в ведре воды. Полученным раствором следует поливать почву, избегая попадания на листья.

Такая процедура способствует восстановлению растения после заморозков и стимулирует обильное образование бутонов. В июне ваши пионы буквально взорвутся пышным фейерверком цветов.

Ранее мы рассказали, что делать при наличии пустоцветов на яблоне и груше.

Автор:
Ксения Сафрыгина
