Смородине и крыжовнику в апреле - важнее подкормок: Мешаю 2 порошка и бросаю под кусты - и вот зачем

Совет по обработке кустов смородины к крыжовника.

Весна - самое время для обработки кустов смородины и крыжовника. В этот период их атакуют вредители, стоит с ними разобраться, иначе спасу в сезон от насекомых не будет.

На канале "Огород на даче" рассказывают, что применить для борьбы с насекомыми на кустах смородины и крыжовника.

Для этого смешаем 2 порошка. Возьмём 2 части сухой древесной золы и 1 часть кухонной питьевой соды. Перемешаем, а затем рассыплем под кустами на почву. Насекомым такая смесь не понравится, постараются ретироваться с максимальной скоростью.

Также сода хороша для борьбы с популярными заболеваниями. От мучнистой росы 1 столовую ложку соды разводят на 4 литра воды. Добавляют немного жидкого мыла, перемешивают. Состав используют для опрыскивания кустов крыжовника. Обработку хорошо проводить 2-3 раза в неделю для избавления от болезни.

От грибковых заболеваний на смородине готовят более крепкий раствор соды. На литр воды разводят 4 чайные ложки соды и добавляют 1 столовую ложку растительного масла. Опрыскивают листья растения раз в 5 дней до избавления от признаков болезни.

Также содовым раствором можно обработать не только смородину или крыжовник, но и виноград. Он отлично борется с грибковыми заболеваниями. На литр воды разводим 0,5 столовой ложки соды, добавляем 3 столовые ложки растительного масла, вливаем стакан жидкого мыла. Все перемешиваем и используем для опрыскивания кустов.

