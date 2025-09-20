Городовой / Общество / Подземный Летний сад: скрывает только трубы или сеть тайных ходов?
Подземный Летний сад: скрывает только трубы или сеть тайных ходов?

Опубликовано: 20 сентября 2025 18:01
Летний сад арт
Фото: Городовой.ру

Петербург полон тайн и загадок, особенно если дело касается домов аристократов.

В 1924 году после страшного наводнения рабочие в Летнем саду совершенно случайно нашли здесь вход в подземный коридор. Расположился он у знаменитого Кофейного домика.

Тоннель вел в странную каменную комнату, из которой расходились две галереи. Как в приключенческом кино по роману Дэна Брауна (кстати, весьма хороший, на мой взгляд, писатель, если воспринимать его именно, как художественную, а не историческую литературу).

Одна галерея ведет в сторону Марсова поля, другая — в противоположную.

Правда, вместо сокровищ здесь обнаружились… кирпичные водопроводные коллекторы для фонтанов!

Не совсем то, чего ждали любители загадок, но всё же интрига осталась — ведь проходы были замурованы тяжёлыми решётками.

Пётр, опасаясь возможных покушений, приказал вырыть эти ходы для быстрого бегства. Но он ими не пользовался - никаких мятежей не произошло.

Потом их стали использовать по прямому назначению - развлекательному. Ведь для чего еще нужен Летний сад. Тут проложили кирпичные коллекторы для подачи воды к многочисленным фонтанам Летнего сада. В итоге, в целях безопасности, вход в подземелья засыпали.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
