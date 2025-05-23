«Пользовался детской горской не по назначению»: кто может ответить за падение мальчика в Шушарах с детского комплекса

В Петербурге, в Шушарах, ребенок упал с горки на детской площадке. Казалось бы, что в этом такого, ведь дети постоянно набивают себе шишки и потом встают и бегут дальше. Однако этот случай повлек более серьезные последствия. Дело в том, что девятилетний мальчик получил в результате падения серьезные травмы, а площадку обследовали полицейские и возбудили уголовное дело.

Что случилось?

Ребенок играл на площадке вместе с другими детьми. По данным следствия, мальчик карабкался на «купол» игрового комплекса, но в какой-то момент не удержался и сорвался вниз с высоты примерно метров в 2 метра. У мальчика диагностировали тяжелые травмы — разрыв левой почки и сотрясение мозга. В итоге ребенок попал в реанимацию.

Кто виноват?

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник рассказала «Городовому», кто же все-таки виноват в том, что ребенок получил увечья.

«Нужно сначала разобраться, во-первых, под чьим присмотром был ребенок. Ведь, судя по видео, он пользовался детской горкой не вполне по назначению. А именно, упал он в тот момент когда пытался вскарабкаться на «купол» игровой площадки для того не предназначенный. Во-вторых, проверить конструкцию детской площадки с целью установления — был ли «купол» приспособлен для лазания или нет или попытка на него взобраться лишь шалость мальчика», — отмечает эксперт.

Новые обстоятельства

По словам Юлии, так как мальчик получил серьезные повреждения возбуждено уголовное дело, но в ходе экспертиз могут открыться новые обстоятельства. Если окажется, что «купол», на который пытался попасть ребенок, не был оборудован для «лазания», то к ответственности может быть привлечен не производитель данной площадки и не администрация, установившая данную конструкцию, а лицо, присматривающее в этот момент за ребенком.