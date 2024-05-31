Пальчики оближешь: какие популярные блюда стоит обязательно попробовать в Казани

Татарскую еду диетической точно не назовешь. Там много мучного, сладкого и мясного. Если соберетесь в Казань, поставьте запреты на «стоп» и насладитесь местными блюдами. Они очень вкусные и сытные.

Чак-чак

Татарстан и чак-чак — неразрывные понятия. Готовится лакомство из теста, жаренного во фритюре. Затем маленькие кусочки повара обваливают в медовом сиропе и соединяют в единое целое. Этому десерту уже несколько столетий. Встречается он у башкиров, киргизов, узбеков и таджиков.

Бэлеш

Это блюдо является настоящим украшением стола. Пирог готовится из пресного теста, внутрь кладется начинка из картофеля и рубленного мяса со специями, сверху накрывается еще одним слоем теста и посередине делается небольшое отверстие. Так пар и влага могут спокойно выходить, не создавая напряжение внутри. Одним куском такого блюда можно легко набить желудок и оставаться сытым до самого вечера.

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Эчпочмак

Это треугольные пирожки из теста с такой же начинкой (мясо + картофель + лук). Блюдо является визитной карточной Татарстана и напрямую с ним ассоциируется у туристов. Тесто чаще всего пресное, но иногда хозяйки готовят и дрожжевое.

Токмач

Суп на курином бульоне с домашней лапшой. Его татары просто обожают. Готовят и детям, и взрослым. Говорят, что готовить горячее могут только коренные жители Татарстана. Вкус блюда отличается от того, к чему привыкли россияне.

Источник фото: Legion-Media

Кыстыбый

Так называется блюдо из лепешки из пресного теста с завернутым картофельным пюре. Также внутрь можно спрятать любую кашу, например, пшенку. Сверху кыстыбый смазывается растопленным сливочным маслом и подается в горячем виде. Внешне напоминает чебурек. Такое блюдо в Казани часто едят на завтрак.

Элеш

Это тоже вид пирожка, но круглый. Начинка чаще всего курица и картофель. Таким обычно закусывают татары, когда пьют бульон. Заказать, конечно же, элеш можно и просто так на перекус. Их удобно брать с собой в поездку, так как такие пирожки очень сытные.

Губадия

Так называют праздничный сладкий пирог, в составе которого есть рис, изюм, яйцо, творог. Он многослойный и очень питательный. Подается на стол на всех праздничных застольях, свадьбах и похоронах.

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