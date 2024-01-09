Потускневшие золотые украшения засияют как новые: замочите в этом растворе

Со временем золотые украшения могут потемнеть. И вовсе не обязательно покупать дорогую косметику для чистки ювелирных изделий. Ведь вернуть им блеск можно с помощью подручных средств.
Вам понадобятся:
- перекись водорода — 2 ст. л.,
- нашатырный спирт — 1 ст. л.,
- теплая вода — 250 мл.
Смешайте все компоненты и замочите драгоценности в готовом растворе на 5–10 минут. При необходимости пройдитесь по труднодоступным участкам щеткой, а затем сполосните изделия водой и вытрите насухо мягкой тканью. Лучше всего использовать такой состав на украшениях без камней, чтобы случайно не повредить их, предупреждает портал AllTime.
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