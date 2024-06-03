Ларису Ивановну хочу: озвучен верный способ влюбить в себя стюардессу

Для большинства пассажиров самолетов идея познакомиться ближе и даже завести роман со стюардессой кажется скорее фантастической. Эти девушки не станут подпускать к себе кого попало, считают туристы. Но не стоит забывать, что бортпроводницы не модели с обложки глянца, к тому же часто бывают одиноки. А значит и не прочь пофлиртовать с симпатичным незнакомцем.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Андрей Аркуша/Globallookpress.com

Опытный бортпроводник в своем Дзен-канале дал действенные советы по "пикапу" на высоте. Как именно подкатить к стюардессе, чтобы она не послала вас на все четыре стороны, а одарила милой улыбкой и номером телефона?

Место имеет значение

Если вам приглянулась леди с рейса Москва-Новосибирск, а сами вы родом из Нижнего Новгорода, шансы на длительный роман равны нулю. Едва ли стюардесса согласится переехать к вам, а отношения на расстоянии почти всегда обречены. Но есть и хорошая новость, если вам ну очень понравилась бортпроводница, можно почаще летать этой авиакомпанией, чтобы примелькаться ей и дать понять, что намерения у вас более чем серьезны. Ну и встретить в аэропорту прилета с цветами и конфетами не повредит. Ну какая девушка после долгого рейса устоит перед такими ухаживаниями?

Следите за языком

Если вам кажется, что стюардесса как-то очень мила именно с вами, то вам точно кажется. В инструкции членов экипажа строго прописано уделять равное внимание всем пассажирам. Но никто не мешает вам проявить вежливость в ответ. Учтите, что хамоватые скользкие шуточки, попытка потрогать стюардессу за талию или прямые намеки на интим грозят вам не просто неприязнью, но и шансами снятия с рейса. А если вы к тому же нетрезвы, это приравнивается к дебошу. Соблюдайте во всем меру. Обращайтесь к стюардессе по имени (написано на бейджике), попросите принести вам кофе. А в ответ пригласите в лучшую кофейню города по возвращении. Практика показывает, что многие бортпроводницы не прочь пообщаться на земле, но для них важно, чтобы кавалер был действительно достойным.

Удивляйте

Пассажиры, которые умеют ухаживать, и в небе тоже ценятся больше остальных. Можно проследовать за стюардессой на кухню, где они раскладывают на тележку порции еды и прямо заявить, что она вам ужасно понравилась. Не отреагировала? Тогда закажите у нее самую вкусную шоколадку и вручите ей обратно, написав на этикетке свой номер телефона. Вот увидите, через пару дней раздастся неожиданный, но жутко приятный звонок.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com

Russian Look/Elena Sikorskaya/Globallookpress.com

На самом деле, многие стюардессы предпочитают выбирать в спутники жизни представителей не своей профессии. И это вполне объяснимо. У пилотов и бортпроводниц часто не совпадают расписания, рейсы порой длятся по нескольку дней. Какая уж тут семейная жизнь. А вот "земной" мужчина будет всегда ждать любимую жену с работы. Другой вопрос — насколько его хватит жить в режиме Хатико. Часто главной причиной расставаний таких пар становится банальная ревность.

Стюардессы всегда прекрасно выглядят и нравятся многим. А вдруг в длительной командировке найдется еще один настойчивый ухажер и она не устоит? Тут уже вопрос взаимного уважения и доверия, который важен и в обычных парах.

Источник фото: Komsomolskaya Pravda/Globallookpress.com