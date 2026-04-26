При появлении побегов флоксам – непременно: льем под корень – увеличиваем бутонизацию в 5-6 раз

Флоксы относятся к категории неприхотливых растений, однако для обеспечения продолжительного и обильного цветения требуется соблюдение правил агротехники. Агроном Ксения Давыдова дала рекомендации по весенней подкормке кустов для стимулирования бутонизации.
Приготовление подкормки
Эффективным средством является дрожжевая закваска. Для ее приготовления необходимо растворить 30 граммов сухих дрожжей и половину стакана сахарного песка в двух литрах теплой воды. После этого раствор настаивается в течение нескольких дней, затем процеживается, разводится водой в соотношении 1:40 и применяется для опрыскивания молодых побегов.
Зеленая подкормка
Альтернативным вариантом является подкормка на основе «зеленого удобрения». Для этого крапива и листья одуванчиков заливаются ведром воды, добавляется стакан золы, 100 мл сыворотки и 30 граммов дрожжей. Смесь оставляется для брожения на несколько дней. Полученное средство разбавляется в соотношении 1:10, после чего флоксы поливаются из расчета один литр на куст.
Применение такой подкормки способствует увеличению бутонизации растений в 5-6 раз.
Ранее мы рассказали, как вырастить фенхель на даче.