Пара ложек в лунку – и томаты не остановить: плодносят как бешеные даже в холодное лето – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай

Каждый дачник мечтает получить щедрый урожай мясистых и вкусных томатов. Но для этого важно не только обеспечить им должный уход и своевременные подкормки, но и правильно заправить лунку. Как именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Рецепт заправки для лунки
По словам эксперта, при высадке рассады помидоров на постоянное место, следует засыпать в лунку:
- 1 чайную ложку золы подсолнечника или древесной золы;
- 1 чайную ложку молотого лаврового листа;
- 1 столовую ложку скорлупы кедрового ореха;
- по возможности 1 щепотку сенной палочки.
Все присыпать грунтом, поместить томат в лунку, уплотнить почву и полить теплой водой. Ни в коем случае не холодной, иначе растения получат дополнительный стресс и затормозят в росте.
Как работает заправка
Как объснила агроном, зола защитит томаты от вершинной гнили, укрепит их иммунитет и обеспечит необходимыми микро- и макроэлементами. Лавровый лист богат витаминами и эфирными маслами, отпугивающими вредителей. Сенная палочка поспособствует быстрому перегниванию удобрений и подавит развитие патогенной микрофлоры.
Скорлупа кедрового ореха содержит калий, магний, цинк, железо, бор, йод, витамин С, которые увеличивают урожайность и повышают устойчивость огородной культуры к неблагоприятным условиям. Также ореховая скорлупа служит разрыхлителем грунта. В результате корни получают доступ к кислороду, а питательные вещества быстрее проникают к растениям.
