Пара ложек в лунку – и томаты не остановить: плодносят как бешеные даже в холодное лето – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Сажаю картошку только в эти дни – урожая на 2 погреба хватает: лунный календарь на 2026 год Полезное
В конце апреля фикусу Бенджамина – важнее влаги: 5 капель в воду – и крона густеет за 2 недели, об облысении можно забыть Полезное
Вишню подкармливаю только по этой схеме – завязи не осыпаются даже после заморозков: секрет в 3 элементах Полезное
Гладиолусам перед посадкой – как Отче наш: проклюнутся и выпустят мощные стрелки – зацветут раньше, чем у соседей Полезное
Топ "беличьих" мест в Санкт-Петербурге: где покормить рыжехвостых попрошаек весной с руки Вопросы о Петербурге
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Туризм Кулинария
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Пара ложек в лунку – и томаты не остановить: плодносят как бешеные даже в холодное лето – от урожая спасу нет, хоть соседям раздавай

Опубликовано: 26 апреля 2026 22:01
 Проверено редакцией
Legion-Media
Что добавить в лунку при посадке томатов 

Каждый дачник мечтает получить щедрый урожай мясистых и вкусных томатов. Но для этого важно не только обеспечить им должный уход и своевременные подкормки, но и правильно заправить лунку. Как именно, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Рецепт заправки для лунки

По словам эксперта, при высадке рассады помидоров на постоянное место, следует засыпать в лунку:

  • 1 чайную ложку золы подсолнечника или древесной золы;
  • 1 чайную ложку молотого лаврового листа;
  • 1 столовую ложку скорлупы кедрового ореха;
  • по возможности 1 щепотку сенной палочки.

Все присыпать грунтом, поместить томат в лунку, уплотнить почву и полить теплой водой. Ни в коем случае не холодной, иначе растения получат дополнительный стресс и затормозят в росте.

Как работает заправка

Как объснила агроном, зола защитит томаты от вершинной гнили, укрепит их иммунитет и обеспечит необходимыми микро- и макроэлементами. Лавровый лист богат витаминами и эфирными маслами, отпугивающими вредителей. Сенная палочка поспособствует быстрому перегниванию удобрений и подавит развитие патогенной микрофлоры.

Скорлупа кедрового ореха содержит калий, магний, цинк, железо, бор, йод, витамин С, которые увеличивают урожайность и повышают устойчивость огородной культуры к неблагоприятным условиям. Также ореховая скорлупа служит разрыхлителем грунта. В результате корни получают доступ к кислороду, а питательные вещества быстрее проникают к растениям.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью