Как укроп, только лучше: как вырастить фенхель на даче – рекомендации агронома

Как вырастить фенхель на дачном участке

Несмотря на внешнее сходство фенхеля и укропа, их не следует путать. Фенхель формирует у основания утолщенные кочанчики, пригодные для употребления в пищу. Помимо этого, он является ценным медоносом и лекарственным растением.

Выращивание фенхеля

В условиях средней полосы рекомендуется выращивать фенхель рассадным способом. Учитывая низкую устойчивость данной культуры к пересадкам, необходимо минимизировать их количество и производить посев с запасом.

Посев семян осуществляется в питательный субстрат в конце апреля, после чего всходы прореживаются. Спустя неделю проводится пикировка в торфяные горшочки. Высадка рассады фенхеля на постоянное место производится не ранее начала июня, с соблюдением интервала 20 см между растениями и 50 см между рядами.

Сразу после высадки, а затем каждые 2-3 дня, фенхель обильно поливают теплой водой. Пересыхание почвы провоцирует стрелкование, что снижает пищевую ценность растений. Каждые 2-3 недели рекомендуется окучивать или мульчировать кочанчики для достижения более светлой окраски. Сбор урожая производится через 2,5 месяца, когда диаметр съедобной части достигает 8-10 см.

"Фенхель может храниться в холодильнике до двух недель, при этом рекомендуется упаковать его в пакет или пищевую пленку для сохранения свежести",– рассказала агроном Ксения Давыдова.

Сорта фенхеля

На рынке представлено множество сортов фенхеля, адаптированных для различных климатических зон. Для южных регионов наиболее востребованы сорта Черновицкий, Крымский, Зефир, Мэрцишор, Оксамит Крыма и Перечный. В условиях средней полосы предпочтительными являются сорта Лужниковский Семко, Рондо, Сопрано, Казанова, Аромат, Корвет и Удалец.

Как готовить фенхель

Все части фенхеля пригодны для употребления в пищу: семена, богатые эфирными маслами, а также кочанчики и листья. Зелень фенхеля ценится за свой пряный вкус и активно используется в салатах и горячих блюдах. Кочанчики употребляются как в свежем виде, так и после термической обработки, а также в качестве ингредиента для супов и рагу.

