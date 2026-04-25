Клещи со смородины посыпались дождем: грошовый порошок с кухни — и паразиты канули в Лету

Опытный дачник рассказал, как во время весенних работ избавиться от паутинных и почковых клещей на смородине

Паутинный или почковый клещ - настоящее исчадие ада для смородины, которое губит растение и лишает дачника полноценного урожая. Свою активность вредитель проявляет в апреле, а потому и начинать борьбу с ним нужно в это время. Магазинная химия не прокатит: это дорого и ягоды потом горькие. Поэтому огородник со стажем, автор дзен-канала "Твоя Дача", рекомендует бороться с клещом более щадящим и экологичным методом - при помощи дешевого кухонного порошка.

Речь идет об обычной пищевой соде, которую можно найти на любой кухне или купить в супермаркете за копейки.

"Она жжёт клещей щелочью, подкисляет почву для лучшего поглощения азота и калия. Тестировал на 15 кустах — клещей ноль, ягод 5 кг с куста. За 3–4 часа всё готово", - отмечает эксперт.

Использовать соду для смородины можно несколькими способами.

Содовый раствор

Разведите 200 г соды в 10 л теплой воды, добавьте 50 г жидкого пыла и опрыскайте кусты из пульверизатора. Сода меняет pH кожицы и в итоге клещи отваливаются буквально за сутки.

Смесь с золой

Соедините 300 г соды, 1 кг просеянной золы и 10 л воды и полейте полученным раствором кусты под корень, расходуя по 2 л на каждое растение. Сода отпугнет почковых клещей, а зола обогатит культуру калием - получается двойной эффект.

Паста

Разведите 100 г соды с водой до состояния кашицы, добавьте 20 г медного купороса и смажьте полученной субстанцией стволы на 30 см вверх. Смесь создаст на деревце надежный щит, и клещи элементарно не смогут заползти наверх. Через три недели процедуру следует повторить.

Настой с травами

Соедините 100 г соды с пучком полыни или пижмы, залейте 5 л горячей воды и настоите 2 часа, процедите и опрыскайте кусты. Травы усиливают действие соды, а заодно работают против антракноза, который клещи разносят.

Автор блога рекомендует объединять все четыре способа, используя весной в первый день опрыскивание и пасту, на второй день - полив зольно-содовым раствором, а на третий - настой.

Блогер признается, что такая обработка сделала из его смородины настоящего крепыша с крупными, сладкими и сочными ягодами. Ни одного клеща на кустах нет весь сезон, несмотря на отсутствие обработки дорогими распиаренными пестицидами.

