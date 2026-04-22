Хилая рассада превратилась в мощных крепышей: 1 таблетка — кусты прут без остановки, крепкие и здоровые

Дед Егор рассказал, как превратить чахлую рассаду в мощные и крепкие кусты

Чахлая рассада - это явление, с которым может столкнуться каждый, даже самый ответственный дачник. Стебель может расти тонким, слабым, хрупким, вытягиваться, листья при этом тусклые и вялые, а корни и вовсе не развиваются. Что делать в этом случае? Можно потратиться на дорогие подкормки, а можно купить в аптеке пачку таблеток за 20 рублей и использовать для восстановления рассады всего одну или две из них. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" рассказывает, как оживить рассаду при помощи такой "волшебной" таблетки.

Речь идет об аскорбиновой кислоте. После получения витамина С растение начинает эффективнее использовать тот скудный свет, который получает на подоконнике, а именно дефицит света часто и бывает причиной вытягивания. Корни наращиваются, стебель утолщается. Кроме того, витамин С усиливает клеточные стенки, то есть помогает рассаде строить прочные, плотные ткани. Стебель становится толстым и жестким, а листья наливаются цветом. А еще витамин С защищает растения от стресса и укрепляет иммунитет.

Дед Егор использует аскорбиновую кислоту для рассады следующим образом:

Растворяет 1-2 таблетки в 1 л теплой воды. Поливает под корень раз в неделю. Можно немного опрыскивать листья.

Но важно не переусердствовать - одного раза в 7 дней вполне достаточно. При этом вода должна быть теплой, комнатной температуры. И выбирайте таблетки без добавок - без глюкозы и ароматизаторов. Такой "чистый" витамин С стоит в аптеке 20 рублей за пачку. Эффект после аскорбиновой подкормки вы заметите уже на третий день.

"Стебли потемнели и окрепли. Листья расправились, стали плотнее на ощупь. А главное, перестали тянуться! Рост вверх замедлился, зато в ширину пошёл", - отмечает автор блога.

