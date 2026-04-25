Подсыпаю в теплицу весной — от урожая отбоя нет: четкий список "полезностей" для почвы — выбор деда Егора

Земля в теплице весной нуждается в особом уходе. В отличие от открытого грунта, тепличная почва не отдыхает, не промывается дождями, не обновляется естественным путём. Растения в течение сезона вытягивают из нее все что можно, а потому весной важно вернуть то, что они забрали, иначе нового урожая не дождетесь. Дачник со стажем дед Егор рассказал, что нужно подсыпать в теплицу весной, чтобы вырастить отменный урожай.

Как правило, огородный питательный арсенал должен включать два вида удобрений - органику и минералы. Автор дзен-канала "На даче у деда Егора" подробно рассказал, как он использует эти составы.

Органика

Органика дает старт растениям, без нее минералка не сработает в полной мере. Самые актуальные органические удобрения:

перегной или компост. 1-2 ведра на каждый метр квадратный;

биогумус. 3-5 кг на 1 м2.

Оба варианта обогащают землю ценными элементами и улучшают структуру почвы. А вот распиаренный свежий навоз использовать нельзя - он сжигает корни.

Минеральные подкормки

Полноценное питание растения получат, если к органике добавить следующие минералы:

азот. Источник азота - мочевина (20-25 г на 1 м2) или аммиачная селитра (30 г на 1 м2). Эти вещества отвечают за развитие зеленой массы;

фосфор. Для обогащения земли фосфором можно использовать суперфосфат (40-50 г на 1 м2). Этот элемент строит корневую систему;

калий. Подойдет сульфат калия (20-25 г на 1 м2). Сделает будущие плоды крепкими, вкусными и лежкими.

Но если в вашей теплице слишком кислая почва, то пригодится еще одно средство - доломитовая мука. Достаточно рассыпать за месяц до посадки 300-500 г на 1 м2. Этот продукт и кислотность выровняет, и магнием подкормит.

Дед Егор рассказал, как он использует в своей теплице перечисленные подкормки.

"Вот что я вношу под томаты и огурцы каждую весну: 5-6 килограммов перегноя, 40 граммов суперфосфата, 20 граммов сульфата калия и 25 граммов аммиачной селитры. Перекопал, пролил тёплой водой, закрыл теплицу и оставил на полторы-две недели прогреваться", - отмечает автор блога.

Урожай после такой богатой подкормки выходит крупный и качественный.

