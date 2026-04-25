Фаршируй моцареллой, маринуй в рассоле: секреты корюшки с Невы от шефов

Корюшка — это любимое блюдо петербуржцев. Но как же ее правильно приготовить? Мойка78 раскрывает секреты шефов, которые советуют ресторанные "фишки".
Огуречный рассол и пармезан — кисло-хрустяще
Рыбу промокните полотенцем и очистите. Замочите в рассоле от маринованных огурцов на 2–3 минуты. Мякоть станет сочной, с кислинкой.
Панировка: натрите пармезан в порошок, с добавками укропом и петрушкой. Обваляйте. Жарьте на горячей сковороде до румянца.
Соус: сметана + тёртые огурцы + зелень + чеснок. Идеально!
Хруст и моцарелла
Разрежьте брюшко, начините натёртой моцареллой, майонезом и травами (базилик, орегано).
Завернуть в фольгу. В духовку на 20–25 минут при температуре 200°С. Сыр расплавится, а снаружи — хрустящая корочка. Ешьте горячую, пока тянется сыр.
Сыр и жареные огурцы — контрастные вкусы
Обжарьте корюшку в муке. Отдельно уварите сливки с голубым сыром до густоты. На той же сковороде — тонкие огурцы. По минуте с каждой стороны.
На тарелку: соус, рыба, огурцы. Перец сверху. Нежно, с горчинкой и хрустом.
Бабушкины хитрости для любой корюшки
Панируйте в пакете — мука ровно ляжет и кухня чистая. Масло наливайте до половины рыбы и без крышки. Ешьте сразу! Разогрев портит хруст.