В Елабуге – Чертово городище, в Пермском крае – М-ский треугольник: 3 самых мистических места в России Полезное
Вкуснее греческого салата я не ел: тот самый рецепт, который прозвали "золотой классикой" Полезное
5 правил успешной ловли леща ранней весной: будет клевать без остановки Полезное
Без жарки и варки: рыба по-корейски готовится сама и получается нереально вкусной Полезное
26 апреля – день Фомаиды Медуницы: приметы, традиции и главные запреты Полезное
Фаршируй моцареллой, маринуй в рассоле: секреты корюшки с Невы от шефов

Опубликовано: 25 апреля 2026 09:01
 Проверено редакцией
Фаршируй моцареллой, маринуй в рассоле: секреты корюшки с Невы от шефов
Фаршируй моцареллой, маринуй в рассоле: секреты корюшки с Невы от шефов
Global Look Press / Aleksey Smyshlyaev
Рыба, пахнущая свежими огурцами, заполонила прилавки Петербурга.

Корюшка — это любимое блюдо петербуржцев. Но как же ее правильно приготовить? Мойка78 раскрывает секреты шефов, которые советуют ресторанные "фишки".

Огуречный рассол и пармезан — кисло-хрустяще

Рыбу промокните полотенцем и очистите. Замочите в рассоле от маринованных огурцов на 2–3 минуты. Мякоть станет сочной, с кислинкой.

Панировка: натрите пармезан в порошок, с добавками укропом и петрушкой. Обваляйте. Жарьте на горячей сковороде до румянца.

Соус: сметана + тёртые огурцы + зелень + чеснок. Идеально!

Хруст и моцарелла

Разрежьте брюшко, начините натёртой моцареллой, майонезом и травами (базилик, орегано).

Завернуть в фольгу. В духовку на 20–25 минут при температуре 200°С. Сыр расплавится, а снаружи — хрустящая корочка. Ешьте горячую, пока тянется сыр.

Сыр и жареные огурцы — контрастные вкусы

Обжарьте корюшку в муке. Отдельно уварите сливки с голубым сыром до густоты. На той же сковороде — тонкие огурцы. По минуте с каждой стороны.

На тарелку: соус, рыба, огурцы. Перец сверху. Нежно, с горчинкой и хрустом.

Бабушкины хитрости для любой корюшки

Панируйте в пакете — мука ровно ляжет и кухня чистая. Масло наливайте до половины рыбы и без крышки. Ешьте сразу! Разогрев портит хруст.

Автор:
Юлия Аликова
