Смазали ствол "пахучкой" – и муравьи забыли про походы на дерево: вишни и яблони спасены на все лето

Как только почва прогреется, на приусадебных участках активизируются муравьи. В связи с этим, необходимо заранее принять меры для защиты плодовых деревьев от вредителей. Особую опасность муравьи представляют для яблонь и вишни, поскольку являются переносчиками тли.
Агроном Ксения Давыдова предложила эффективный и оперативный метод отпугивания насекомых от деревьев на весь сезон. Для этого потребуется простое аптечное средство. Этот подход успешно применяется многими садоводами и позволяет сохранить урожай.
Сначала необходимо подготовить узкую полоску ткани шириной около 3 см. Оптимальным вариантом будет использование эластичного материала, например, лоскута от старой футболки. Эту полоску следует несколько раз обернуть вокруг ствола дерева на высоте приблизительно одного метра от уровня земли.
Далее, используя широкий скотч, оберните им тканевую полоску таким образом, чтобы края скотча не соприкасались непосредственно со стволом дерева, но при этом были шире самой ткани. После этого нанесите мазь Вишневского (из тюбика) по всей окружности скотча.
"Важно отметить, что нанесение мази в чистом виде непосредственно на кору дерева недопустимо во избежание химического ожога", – подчеркивает специалист.
Этот барьер не позволит насекомым попасть на дерево, при этом отсутствие химии в составе средства обеспечит получение экологически чистого урожая.
Пользователи в группе «Моя любимая дача» в ВКонтакте делятся опытом:
"Муравьи и тля полностью исчезают за 2-4 дня. А если пропитать ткань мазью Вишневского и поместить в норы кротов или крыс, они также покинут территорию".
