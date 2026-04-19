Не избавит от слизней: 3 вредных совета по борьбе с моллюсками — так можно погубить огород

Для малины в апреле - важнее воздуха: 2 литра "зеленого кваса" - и ягод видимо-невидимо Полезное
Кнопка "старт-стоп" отказала в дороге: как завести машину за 30 секунд – эвакуатор вызывать не придется  Полезное
Как сделать объем волос от корней: даже из "5 волосинок" получится густая шевелюра – 3 лайфхака от профессионала Полезное
Испанский мясной торт, который сводит с ума с первого кусочка: гости просят рецепт Полезное
Когда и как сажать георгины в 2026 году: точные сроки, Лунный календарь, рекомендации по уходу Полезное
Опубликовано: 19 апреля 2026 19:16
 Проверено редакцией
Как не стоит бороться со слизнями

Появление слизней на приусадебном участке является огромной проблемой для садоводов. Эти прожорливые моллюски способны нанести существенный ущерб зеленым насаждениям и привести к потере урожая.

Несмотря на существование многочисленных народных методов борьбы со слизнями, не все из них безопасны и эффективны. Агроном Ксения Давыдова выделила несколько таких методов, которые не только неэффективны, но и могут причинить вред, превышающий ущерб от самих вредителей.

В частности, попытки борьбы с моллюсками при помощи яичной скорлупы не приносят желаемого результата.

Также распространено заблуждение о возможности уничтожения слизней крутым кипятком. Хотя кипяток действительно способен убить моллюсков, его применение требует предварительного сбора вредителей.

Использование соли категорически не рекомендуется. Несмотря на то, что соль уничтожает слизней, она также наносит непоправимый вред корневой системе всех растений.

Ранее мы рассказали о неприхотливом почвопокровном многолетнике.

Ксения Сафрыгина
