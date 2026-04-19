Не избавит от слизней: 3 вредных совета по борьбе с моллюсками — так можно погубить огород

Появление слизней на приусадебном участке является огромной проблемой для садоводов. Эти прожорливые моллюски способны нанести существенный ущерб зеленым насаждениям и привести к потере урожая.
Несмотря на существование многочисленных народных методов борьбы со слизнями, не все из них безопасны и эффективны. Агроном Ксения Давыдова выделила несколько таких методов, которые не только неэффективны, но и могут причинить вред, превышающий ущерб от самих вредителей.
В частности, попытки борьбы с моллюсками при помощи яичной скорлупы не приносят желаемого результата.
Также распространено заблуждение о возможности уничтожения слизней крутым кипятком. Хотя кипяток действительно способен убить моллюсков, его применение требует предварительного сбора вредителей.
Использование соли категорически не рекомендуется. Несмотря на то, что соль уничтожает слизней, она также наносит непоправимый вред корневой системе всех растений.
