Мариную мясо только в этом маринаде – даже жесткий кусок получится сочным: нужны всего 2 ингредиента

Если хотите приготовить нежное мясо в духовке или на сковороде, попробуйте этот маринад. Для него понадобятся всего 2 доступных продукта, которые всегда найдутся на кухне.
Такой маринад подходит для любого мяса: свинины, говядины, баранины, курицы или индейки. Даже большие куски, запеченные в духовке, станут мягкими и сочными. Рецептом поделилась кулинарный блогер, автор канала "Совет да Еда".
Ингредиенты:
- свинина - 600 г;
- яйца - 2 шт.;
- чеснок - 8 зубчиков;
- мука - 2 ст. л.;
- соль, перец - по вкусу.
Способ приготовления
Яйца взбиваем вилкой, чеснок пропускаем через пресс, мясо нарезаем на 5 кусочков, солим, перчим и отбиваем. На дно миски добавляем немного измельченного чеснока, вливаем немного яиц и выкладываем несколько отбивных.
Затем снова посыпаем чесноком, поливаем яйцами и выкладываем оставшиеся кусочки свинины. Накрываем заготовку крышкой и ставим в холодильник на 2 часа.
После этого обваливаем кусочки в муке и обжариваем в масле на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны. В результате у нас получится невероятно ароматное и нежное мясо, которое тает во рту.
Отбивные отлично сочетаются с запеченными овощами, картофельным пюре и рисом. Приятного аппетита!
