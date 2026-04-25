Городовой / Полезное / Мариную мясо только в этом маринаде – даже жесткий кусок получится сочным: нужны всего 2 ингредиента
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Теги
Санкт-Петербург Рецепты Сад-огород Кулинария Туризм
Категории
Общество Вопросы о Петербурге Полезное

Мариную мясо только в этом маринаде – даже жесткий кусок получится сочным: нужны всего 2 ингредиента

Опубликовано: 25 апреля 2026 06:02
 Проверено редакцией
Городовой ру
Отличный маринад для мяса

Если хотите приготовить нежное мясо в духовке или на сковороде, попробуйте этот маринад. Для него понадобятся всего 2 доступных продукта, которые всегда найдутся на кухне.

Такой маринад подходит для любого мяса: свинины, говядины, баранины, курицы или индейки. Даже большие куски, запеченные в духовке, станут мягкими и сочными. Рецептом поделилась кулинарный блогер, автор канала "Совет да Еда".

Ингредиенты:

  • свинина - 600 г;
  • яйца - 2 шт.;
  • чеснок - 8 зубчиков;
  • мука - 2 ст. л.;
  • соль, перец - по вкусу.

Способ приготовления

Яйца взбиваем вилкой, чеснок пропускаем через пресс, мясо нарезаем на 5 кусочков, солим, перчим и отбиваем. На дно миски добавляем немного измельченного чеснока, вливаем немного яиц и выкладываем несколько отбивных.

Затем снова посыпаем чесноком, поливаем яйцами и выкладываем оставшиеся кусочки свинины. Накрываем заготовку крышкой и ставим в холодильник на 2 часа.

После этого обваливаем кусочки в муке и обжариваем в масле на сильном огне по 3 минуты с каждой стороны. В результате у нас получится невероятно ароматное и нежное мясо, которое тает во рту.

Отбивные отлично сочетаются с запеченными овощами, картофельным пюре и рисом. Приятного аппетита!

Ранее "Городовой" поделился простым рецептом сырного пирога.

Автор:
Евгения Сухова
Полезное
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью