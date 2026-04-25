Городовой / Полезное / 2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле
2 шт. в воду – и под замиокулькас: мощные ветки лезут как по расписанию, глянцевые листья – зеленее травы – что даю в апреле

Опубликовано: 25 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Какая подкормка нужна замиокулькасу для наращивания новых побегов  

Замиокулькас пользуется популярностью среди цветоводов, ведь он удачно сочетает в себе неприхотливость и декоративность. Но весной, как и многие другие растения, "долларовое дерево" нуждается в дополнительном питании, чтобы выпускать новые побеги и сочные глянцевые листья. Какую подкормку лучше дать замиокулькасу в апреле, рассказала выпускница ТСХА, агроном Ксения Давыдова.

Рецепт весенней подкормки

По словам эксперта, чтобы приготовить питательную подкормку, потребуется:

  • таблетка хлореллы – 2 шт.;
  • гумат аммония – 2 миллилитра;
  • вода – 1 литр.

Первым делом нужно растолочь таблетки хлореллы и развести их в воде. Добавить гумат аммония, все размешать и полить замиокулькас чуть по влажной земле, чтобы не обжечь корешки. Вносить такую подкормку достаточно 2 раза в месяц курсом 3 раза.

Как работает удобрение

Как объяснила агроном Ксения Давыдова, хлорелла содержит фитогормоны, которые обеспечивают рост новых побегов. Кроме того, она улучшает процесс фотосинтеза, оздоравливает замиокулькас и увеличивает размер клубня.

Гумат аммония богат гуминовыми кислотами и азотом, которые нужны для наращивания упругих глянцевых листьев насыщенного зеленого цвета.

Подкормка для клубней и корней

Если у замиокулькаса маленький клубень и не развита корневая система, то ему сложно наращивать новые ветки. Поэтому, прежде чем стимулировать "долларовое дерево" на активный рост, нужно укрепить клубень и корни. Для этого достаточно смешать 2 грамма монофосфата калия, 5 миллилитров биогумуса, 1 таблетку янтарной кислоты и 1 литр воды. Поливать замиокулькас под корень 2 раза в 1 месяц курсом 3 раза.

Грунт для замиокулькаса

Чтобы "долларовое дерево" максимально усваивало все питательные вещества, ему нужен правильный грунт. Он должен на 70% состоять из верхового торфа со средним pH и на 30% – из почвоулучшителей, включая перлит, лечузу и вулканическую лаву. На дно горшка следует выложить толстый слой керамзита.

Ранее мы сообщали, чем еще можно порадовать замиокулькас.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
