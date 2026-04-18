Замиокулькас начнет выпускать по 3 побега в день: 1 капля в воду – и суккулент станет мощнее баобаба, листья будут зеленее травы

Опубликовано: 18 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Замиокулькас начнет выпускать по 3 побега в день: 1 капля в воду – и суккулент станет мощнее баобаба, листья будут зеленее травы
Замиокулькас начнет выпускать по 3 побега в день: 1 капля в воду – и суккулент станет мощнее баобаба, листья будут зеленее травы
Как добиться от замиокулькаса новых веток 

Замиокулькас отличается декоративностью, разнообразием сортов и неприхотливостью, за что его и любят многие цветоводы. Но иногда "долларовое дерево" ленится, тормозит в росте и не спешит радовать новыми побегами. Как добиться от замиокулькаса новых веток и листьев, разъяснила агроном Ксения Давыдова.

Подкормка №1

По словам эксперта, для наращивания новых веток и листьев замиокулькас нуждается в питательных подкормках. Чтобы приготовить одну из таких, понадобится:

  • йод – 1 капля;
  • молотой сухой чеснок – 1 чайная ложка;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или 1 таблетка;
  • вода – 1 литр.

Перечисленные ингредиенты нужно смешать, полученный раствор хорошо взболтать и полить замиокулькас чуть по влажной почве из расчета 5 столовых ложек на горшок.

Как работает удобрение

Янтарная кислота снимет стресс с "долларового дерева", укрепит корневую систему и простимулирует его активный рост. Сухой чеснок оздоровит суккулент и обеспечит появление новых побегов. Йод подавит развитие грибковых заболеваний и поспособствует росту листьев, сделав их упругими и изумрудными.

Подкормка №2

Наращиванию новых веток и листьев способствует кальциевая селитра. Достаточно смешать 2 грамма удобрения и 1 литр воды, а затем полить замиокулькас строго чуть по влажному грунту. Вносить такую подкормку достаточно 1 раз в 2 недели курсом 3 раза.

Подкормка №3

В ожидании новых веток и листьев не стоит забывать и о клубне. Чтобы он стал мощным, нужно растворить 2 миллилитра гумата калия в 1 литре воды, все размешать и полить замиокулькас.

Ранее мы рассказывали, чем еще можно порадовать замиокулькас весной.

