В апреле замиокулькас только этого и ждет: 1 г в воду – и новые ветки лезут как по расписанию, листья стали зеленее крокодила

Замиокулькас пользуется большой популярностью у цветоводов. Ведь это симпатичное тропическое растение, которое способно стать украшением любого интерьера. Но иногда "долларовое дерево" ленится и не спешит выпускать новые ветки и глянцевые листья. Как исправить ситуацию и оживить замиокулькас, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.
Первая подкормка
По словам эксперта, для наращивания побегов и листьев замиокулькасу требуется крепкая корневая система и крупный клубень. Нарастить корни поможет простая и эффективная подкормка. Для ее приготовления понадобится:
- корневин – 1 грамм;
- фитоспорин – 1 грамм;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
- вода – 1 литр.
Все указанные ингредиенты нужно перемешать и полить замиокулькас под корень.
Как работает подкормка
Как отметила агроном Елена Николаева, корневин способствует росту корней, фитоспорин подавляет развитие патогенов и оздоравливает замиокулькас. Янтарная кислота представляет собой универсальный стимулятор роста и снимает стресс с растения.
Вторая подкормка
Через 2 недели для увеличения клубня нужно смешать 2 грамма монокалий фосфата и 1 литр воды. Все размешать и внести подкормку под корень.
Третья подкормка
Как только клубень подрос, можно стимулировать замиокулькас на рост побегов и листьев. Для этого достаточно развести 2 миллилитра нашатырного спирта в 1 литре воды. Все размешать и полить "долларовое дерево" строго чуть по влажному грунту, не заливая. Нашатырный спирт богат азотом, который обеспечивает рост веток и листовой массы.
Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить замиокулькас в апреле.