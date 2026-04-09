В апреле замиокулькас только этого и ждет: 1 г в воду – и новые ветки лезут как по расписанию, листья стали зеленее крокодила
В апреле замиокулькас только этого и ждет: 1 г в воду – и новые ветки лезут как по расписанию, листья стали зеленее крокодила

Опубликовано: 9 апреля 2026 05:17
 Проверено редакцией
Как добиться от замиокулькаса новых веток и глянцевых листьев 

Замиокулькас пользуется большой популярностью у цветоводов. Ведь это симпатичное тропическое растение, которое способно стать украшением любого интерьера. Но иногда "долларовое дерево" ленится и не спешит выпускать новые ветки и глянцевые листья. Как исправить ситуацию и оживить замиокулькас, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) разъяснила агроном Елена Николаева.

Первая подкормка

По словам эксперта, для наращивания побегов и листьев замиокулькасу требуется крепкая корневая система и крупный клубень. Нарастить корни поможет простая и эффективная подкормка. Для ее приготовления понадобится:

  • корневин – 1 грамм;
  • фитоспорин – 1 грамм;
  • янтарная кислота – 0,2 грамма или половина таблетки;
  • вода – 1 литр.

Все указанные ингредиенты нужно перемешать и полить замиокулькас под корень.

Как работает подкормка

Как отметила агроном Елена Николаева, корневин способствует росту корней, фитоспорин подавляет развитие патогенов и оздоравливает замиокулькас. Янтарная кислота представляет собой универсальный стимулятор роста и снимает стресс с растения.

Вторая подкормка

Через 2 недели для увеличения клубня нужно смешать 2 грамма монокалий фосфата и 1 литр воды. Все размешать и внести подкормку под корень.

Третья подкормка

Как только клубень подрос, можно стимулировать замиокулькас на рост побегов и листьев. Для этого достаточно развести 2 миллилитра нашатырного спирта в 1 литре воды. Все размешать и полить "долларовое дерево" строго чуть по влажному грунту, не заливая. Нашатырный спирт богат азотом, который обеспечивает рост веток и листовой массы.

Ранее мы сообщали, чем еще можно подкормить замиокулькас в апреле.

Автор:
Ольга Зайцева
