Замиокулькасу в апреле – обязательно: 1 ложка в воду – и мощные побеги лезут как по расписанию, сочные листья – зеленее травы

Каждый цветовод мечтает, чтобы замиокулькас активно выпускал мощные побеги и сочные глянцевые листья. Но очень часто "долларовое дерево" замирает в росте и не торопится радовать новыми ветками, все больше напоминая сухую палку. Как исправить ситуацию и разбудить замиокулькас, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.
Подкормка №1
По словам эксперта, для наращивания рахисов и сочных листьев замиокулькас нуждается в регулярных и правильных подкормках. Для приготовления одной из них потребуется:
- древесная зола или зола подсолнечника – 1 чайная ложка;
- гумат аммония – половина чайной ложки;
- янтарная кислота – 0,2 грамма или 1 таблетка;
- вода – 1 литр.
Указанные компоненты нужно смешать, дождаться растворения "янтарки" и полить замиокулькас под корень. Вносить такое удобрение следует 1 раз в 3 недели.
Как работает подкормка
Как отметила агроном Елена Николаева, зола богата калием, кальцием, фосфором и магнием, которые укрепляют корневую систему замиокулькаса и способствуют наращиванию клубня. Гумат аммония содержит азот, который стимулирует рост сочных изумрудных листьев. Янтарная кислота снимает стресс с растения, а также обеспечивает рост корней и новых побегов.
Подкормка №2
Такую подкормку хорошо чередовать с другой. Чтобы ее приготовить, достаточно смешать 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Полученным раствором полить замиокулькас под корень. В результате новые побеги полезут как по расписанию, один за другим.
Подкормка №3
Эксперт добавила, что стимулировать рост новых веток и листьев целесообразно только тогда, когда уже вырос крупный и крепкий клубень. Если же он пока маленький, то нужно развести 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и поливать так замиолкулькас под корень 2 раза в месяц, пока клубенек не увеличится.
