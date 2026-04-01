Замиокулькасу в апреле – обязательно: 1 ложка в воду – и мощные побеги лезут как по расписанию, сочные листья – зеленее травы

Как добиться от замиокулькаса новых веток и глянцевых листьев

Каждый цветовод мечтает, чтобы замиокулькас активно выпускал мощные побеги и сочные глянцевые листья. Но очень часто "долларовое дерево" замирает в росте и не торопится радовать новыми ветками, все больше напоминая сухую палку. Как исправить ситуацию и разбудить замиокулькас, в Дзен-канале "60 соток в Сибири" (18+) рассказала агроном Елена Николаева.

Подкормка №1

По словам эксперта, для наращивания рахисов и сочных листьев замиокулькас нуждается в регулярных и правильных подкормках. Для приготовления одной из них потребуется:

древесная зола или зола подсолнечника – 1 чайная ложка;

гумат аммония – половина чайной ложки;

янтарная кислота – 0,2 грамма или 1 таблетка;

вода – 1 литр.

Указанные компоненты нужно смешать, дождаться растворения "янтарки" и полить замиокулькас под корень. Вносить такое удобрение следует 1 раз в 3 недели.

Как работает подкормка

Как отметила агроном Елена Николаева, зола богата калием, кальцием, фосфором и магнием, которые укрепляют корневую систему замиокулькаса и способствуют наращиванию клубня. Гумат аммония содержит азот, который стимулирует рост сочных изумрудных листьев. Янтарная кислота снимает стресс с растения, а также обеспечивает рост корней и новых побегов.

Подкормка №2

Такую подкормку хорошо чередовать с другой. Чтобы ее приготовить, достаточно смешать 2 грамма кальциевой селитры и 1 литр воды. Полученным раствором полить замиокулькас под корень. В результате новые побеги полезут как по расписанию, один за другим.

Подкормка №3

Эксперт добавила, что стимулировать рост новых веток и листьев целесообразно только тогда, когда уже вырос крупный и крепкий клубень. Если же он пока маленький, то нужно развести 2 грамма монокалий фосфата в 1 литре воды и поливать так замиолкулькас под корень 2 раза в месяц, пока клубенек не увеличится.

