Из 100500 сортов тыквы выбрала 7: Нежная, сладкая - огромные плоды даёт даже в Сибири

Выбирая сорта тыквы для посадки на дачном участке стоит обратить внимание не только на размер плодов. Нужно также учитывать приспосабливаемость сорта к вашему региону, вкус тыкв а также их лёжкость.
На канале "Моя дача. Сад и огород" дают 7 сортов тыквы, которая точно вам понравится. Вкусная, сочная, некоторые сорта можно сажать даже в Сибири.
- Тыква "Дачная" порадует вас нежным вкусом с ванильными нотками. Мякоть содержит много сахара, сладкая, ароматная. Подходит для выращивания в Сибири и других холодных регионах, урожай даст при любой погоде.
- Сорт тыквы "Пастила-Шампань" также отлично растёт при любой погоде, подстраивается под климат, даёт крупные плоды. Имеет нежную желтоватую мякоть с ярким сладким вкусом.
- Тыква "Новинка" имеет сладкий вкус с нотками муската. Идеальна для приготовления вкусных десертов и запекания с сахаром.
- Сорт "Улыбка" отличается длительным сроком хранения, это его главный плюс, лежать плоды могут до 7 месяцев без признаков порчи и гниения. Длительное хранение не портит вкус плодов, а делает их более сладкими и насыщенными.
- Тыква "Мраморная" имеет высочайший процент сахаров в мякоти, до 13 процентов, вкус - просто чистый мёд. Хорошо готовить из неё выпечку, а также нежное тыквенное пюре.
- Сорт "Сахарная малышка" не отличается крупными плодами, они вызревают до веса в 3,3 килограмма. Удобна тыква для приготовления, овощ можно отправить в блюда за 1 раз, а не хранить разрезанный в холодильнике. Мякоть сладкая и сочная.
- Тыква сорта "Атлант" имеет крупные плоды. Отличается сорт великолепной лёжкостью, плоды могут лежать до самой весны.
