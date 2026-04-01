Из 100500 сортов тыквы выбрала 7: Нежная, сладкая - огромные плоды даёт даже в Сибири
Фикусу Бенджамина в апреле – нужно как воздух: 2 мл в воду – и об опадающих листьях можно забыть Полезное
Просто кладу ананасы в форму: Получаю нежный пирог-перевёртыш за 30 минут Полезное
В апреле закапываем под яблоню 1 "пластмассу" – и урожай ломит ветки: секрет агрономов из Китая Полезное
Странное, но вкусное: 7 русских сочетаний, над которыми смеются иностранцы, а мы их обожаем Полезное
При жарке рыбы больше не страдаю: 3 хитрости - и чешуя не летит по кухне Полезное
Из 100500 сортов тыквы выбрала 7: Нежная, сладкая - огромные плоды даёт даже в Сибири

Опубликовано: 1 апреля 2026 04:28
 Проверено редакцией
Из 100500 сортов тыквы выбрала 7: Нежная, сладкая - огромные плоды даёт даже в Сибири
Из 100500 сортов тыквы выбрала 7: Нежная, сладкая - огромные плоды даёт даже в Сибири
Legion-Media
Советы по выбору сортов тыквы для дачи.

Выбирая сорта тыквы для посадки на дачном участке стоит обратить внимание не только на размер плодов. Нужно также учитывать приспосабливаемость сорта к вашему региону, вкус тыкв а также их лёжкость.

На канале "Моя дача. Сад и огород" дают 7 сортов тыквы, которая точно вам понравится. Вкусная, сочная, некоторые сорта можно сажать даже в Сибири.

  1. Тыква "Дачная" порадует вас нежным вкусом с ванильными нотками. Мякоть содержит много сахара, сладкая, ароматная. Подходит для выращивания в Сибири и других холодных регионах, урожай даст при любой погоде.
  2. Сорт тыквы "Пастила-Шампань" также отлично растёт при любой погоде, подстраивается под климат, даёт крупные плоды. Имеет нежную желтоватую мякоть с ярким сладким вкусом.
  3. Тыква "Новинка" имеет сладкий вкус с нотками муската. Идеальна для приготовления вкусных десертов и запекания с сахаром.
  4. Сорт "Улыбка" отличается длительным сроком хранения, это его главный плюс, лежать плоды могут до 7 месяцев без признаков порчи и гниения. Длительное хранение не портит вкус плодов, а делает их более сладкими и насыщенными.
  5. Тыква "Мраморная" имеет высочайший процент сахаров в мякоти, до 13 процентов, вкус - просто чистый мёд. Хорошо готовить из неё выпечку, а также нежное тыквенное пюре.
  6. Сорт "Сахарная малышка" не отличается крупными плодами, они вызревают до веса в 3,3 килограмма. Удобна тыква для приготовления, овощ можно отправить в блюда за 1 раз, а не хранить разрезанный в холодильнике. Мякоть сладкая и сочная.
  7. Тыква сорта "Атлант" имеет крупные плоды. Отличается сорт великолепной лёжкостью, плоды могут лежать до самой весны.

Ранее издание "Городовой" рассказывало, что добавить в рацион кур в апреле для повышения яйценоскости.

Автор:
Марина Котова
