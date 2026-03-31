Для кур в начале апреля - полезнее нет: 5 капель в воду - и яиц хоть пруд пруди: мгновенное восстановление продуктивности

Опубликовано: 31 марта 2026 08:49
 Проверено редакцией
Для кур в начале апреля - полезнее нет: 5 капель в воду - и яиц хоть пруд пруди: мгновенное восстановление продуктивности
Для кур в начале апреля - полезнее нет: 5 капель в воду - и яиц хоть пруд пруди: мгновенное восстановление продуктивности
Важная добавка в пищу для кур 

Куры – птица неприхотливая, но даже им нужна забота, чтобы радовать хозяина крепким здоровьем и обилием яиц. Секрет ее прост: полноценное питание, богатое витаминами и минералами. Особенно это актуально осенью, зимой и ранней весной, когда естественные корма теряют свою ценность. Недостаток полезных веществ может привести к снижению яйценоскости, замедлению роста молодняка и ослаблению иммунитета.

Универсальный помощник

Поможет нормализовать состояние несушек после зимы Витамин D3, пишет портал "Ветеринарная служба". Во-первых, он – ключ к усвоению кальция, а значит, к прочной скорлупе яиц. Во-вторых, он повышает яйценоскость и является профилактикой развития рахита. В-третьих, витамин нормализует работу иммунитета кур после зимних холодов.

Как применять

Использовать препарат очень просто! Добавьте 1 каплю раствора на 100 г чистой воды, тщательно перемешайте и дайте птицам. Повторяйте процедуру 1 раз в 2-3 дня.

Личный опыт птицеводов

"Витамин D3 - важная добавка в пищу для кур после зимы. Он повышает иммунитет птиц, яйценоскость и качество яиц. Я добавляю его в воду несколько раз в неделю. Ближе к лету потребность в использовании добавки исчезает. Но ранней весной несушкам он необходим", - считает Никита из Воронежа.

"После зимы организм птицы страдает от недостатка солнечного света и витаминов. Поэтому очень важно поддержать несушек правильным питанием. Витамин D3 окажет существенную пользу. Его можно добавлять в еду несушкам как зимой, так и весной", - поделилась опытом Ольга из Костромы.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как правильно кормить кур пророщенным зерном.

Автор:
Татьяна Идулбаева
