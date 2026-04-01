Сыплю 3 ложки на пятно от пота: Футболки и рубашки спасены - ни следов, ни запаха

Советы по стирке одежды от пятен.

С началом тёплого сезона усиливается потоотделение, на футболках, майках и рубашках остаются едкие пятна пота, которые не берёт стирка в машинке или на руках.

Если специального пятновыводителя под рукой нет, а спасти одежду необходимо, то можно обратиться к простым средствам, которые есть у каждой хозяйки. О пятнах и неприятном аромате на одежде в зоне подмышек забудете абсолютно точно.

Как приготовить средство, которое удалит следы пота, рассказывают на канале "Бытовые хитрости", запоминайте рецепт.

Одежду, которой необходимо избавление от пятен, кладём в таз пятном кверху. Первое, что нужно нанести на пятно, - любое средство для мытья посуды. Наливаем 1-2 столовые ложки на пятно.

Следующим средством, которое будем использовать, является питьевая сода. Густо засыпаем ей пятно поверх средства для мытья посуды, а потом растираем средства, чтобы получилась густая кашица.

Третий ингредиент, который поможет избавиться от пятен пота, - перекись водорода. Заливаем ей пятно поверх соды и средства для мытья посуды. В этот момент пойдёт реакция, будет выделяться газ. Оставляем пятно, обработанное средствами, на 15 минут.

Теперь вещь можно стирать. Смываем водой средства, если пятно было особенно стойким, можно потереть это место одёжной щеткой с 2 сторон. Промываем место чистой водой, а вещь стираем на руках или же отправляем в машинку.

После того, как одежда высохнет, от пятен пота не будет и следа. Не останется и неприятного запаха, который обычно сопровождает пятна пота.

Если одежда тёмная или яркая, можно предварительно проверить воздействие средств на незаметном участке. Если ткань не изменила цвет, то использовать средства можно без опасения.

