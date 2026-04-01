Если мясо надоело: Готовлю рыбку в "хитром" кляре - получается сочной и нежной, как сметана
Если мясо надоело: Готовлю рыбку в "хитром" кляре - получается сочной и нежной, как сметана

Опубликовано: 1 апреля 2026 01:37
 Проверено редакцией
Если мясо надоело: Готовлю рыбку в "хитром" кляре - получается сочной и нежной, как сметана
Если мясо надоело: Готовлю рыбку в "хитром" кляре - получается сочной и нежной, как сметана
Legion-Media
Рецепт приготовления вкусной рыбы.

Далеко не всегда хочется мясного на ужин, и тогда на помощь приходит рыба. С её помощью можно здорово разнообразить своё меню. Рыбу советуют включать в рацион не менее 1-2 раз в неделю, она богата фосфором, что хорошо для работы организма.

Приготовление нежного рыбного филе в "хитром" кляре не покажется вам слишком сложным, способ жарки дают на канале "Простые рецепты", сохраняйте, чтобы поджарить вкусную рыбку к ужину.

Для приготовления нежного, как сметана, рыбного филе в кляре берём:

  • 600 г филе рыбы;
  • 300 г муки (250 г на кляр, остальное - на обваливание кусочков рыбы);
  • 1 яйцо;
  • 250 г холодной минеральной воды с газом;
  • 2 ч. л. разрыхлителя теста;
  • 2 ст. л. кукурузного крахмала;
  • специи и соль по вашему вкусу.

Вариант приготовления вкусной рыбы по шагам

  1. Рыбное филе нарезаем кусочками, каждый слегка подсаливаем и обваливаем в муке с 2 сторон. Это нужно для того, чтобы кляр не "сполз" на сковороду во время приготовления.
  2. Для кляра нужно смешать муку с крахмалом, всыпать разрыхлитель для теста, добавить соли и специй, залить холодной минеральной водой и вымешать.
  3. В конце вбить в кляр яйцо и перемешать его ещё раз.
  4. Сковородку разогреть с маслом.
  5. Каждый кусочек рыбы, обваленный в муке, обмакивать в кляр, а потом сразу отправлять на разогретую сковородку.
  6. Жарить с 2 сторон на среднем нагреве.
  7. Как кусочки подрумянились, так они готовы. Рыбное филе жарится быстро, не стоит переживать, что оно получится сырым.

Подавать нежную рыбку в кляре хорошо с картофельным пюре. Отдельно можно поставить на стол любимый соус. Вкусный ужин покорит всю вашу семью!

Ранее издание "Городовой" рассказывало, как можно отличить сыр от сырного продукта без специальных тестов.

Автор:
Марина Котова
Полезное
