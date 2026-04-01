Если мясо надоело: Готовлю рыбку в "хитром" кляре - получается сочной и нежной, как сметана

Далеко не всегда хочется мясного на ужин, и тогда на помощь приходит рыба. С её помощью можно здорово разнообразить своё меню. Рыбу советуют включать в рацион не менее 1-2 раз в неделю, она богата фосфором, что хорошо для работы организма.
Приготовление нежного рыбного филе в "хитром" кляре не покажется вам слишком сложным, способ жарки дают на канале "Простые рецепты", сохраняйте, чтобы поджарить вкусную рыбку к ужину.
Для приготовления нежного, как сметана, рыбного филе в кляре берём:
- 600 г филе рыбы;
- 300 г муки (250 г на кляр, остальное - на обваливание кусочков рыбы);
- 1 яйцо;
- 250 г холодной минеральной воды с газом;
- 2 ч. л. разрыхлителя теста;
- 2 ст. л. кукурузного крахмала;
- специи и соль по вашему вкусу.
Вариант приготовления вкусной рыбы по шагам
- Рыбное филе нарезаем кусочками, каждый слегка подсаливаем и обваливаем в муке с 2 сторон. Это нужно для того, чтобы кляр не "сполз" на сковороду во время приготовления.
- Для кляра нужно смешать муку с крахмалом, всыпать разрыхлитель для теста, добавить соли и специй, залить холодной минеральной водой и вымешать.
- В конце вбить в кляр яйцо и перемешать его ещё раз.
- Сковородку разогреть с маслом.
- Каждый кусочек рыбы, обваленный в муке, обмакивать в кляр, а потом сразу отправлять на разогретую сковородку.
- Жарить с 2 сторон на среднем нагреве.
- Как кусочки подрумянились, так они готовы. Рыбное филе жарится быстро, не стоит переживать, что оно получится сырым.
Подавать нежную рыбку в кляре хорошо с картофельным пюре. Отдельно можно поставить на стол любимый соус. Вкусный ужин покорит всю вашу семью!
