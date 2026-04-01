Затерянный мир России: где нашли русскую Венецию и почему местных жителей называют фараонами

Русская Венеция, где оживают легенды о местных фараонах

В России много обычных деревень, которых не отличишь одну от другой. Но есть и особенные места - те, что вдохновляют, куда тянутся люди.

Село Холуй в Ивановской области как раз из таких. Сюда едут гости не только со всей области, но и из соседних регионов, передает автор канала "Елена Поморцева. Путешествую по России".

Фестиваль «Русская Венеция»

Раз в году в Холуе проходит фестиваль «Русская Венеция», который с каждым годом становится все популярнее. Название выбрали не случайно - само село издавна так называют. В день фестиваля тысячи гостей собираются у реки Тезы.

Также все ждут у реки парад потешной флотилии. В этот день на воду спускают деревянные лодки, которые местные художники расписывают вручную. Каждая лодка получается настоящим произведением искусства.

Почему село называют Русской Венецией

Раньше каждую весну Теза так сильно разливалась, что по улицам можно было передвигаться только на лодках. Местных лодочников в шутку называли фараонами, плававшими по Нилу. А сами лодки до сих пор гордо величают «фараонками».

Как появился Холуй и его промыслы

Точной даты основания села никто не знает, но говорят, что после нашествия татаро-монголов уцелевшие жители Суздаля пришли сюда и поселились на берегу. Сначала они рыбачили, перегораживая реку специальной снастью из ивы, которая называлась «холуй».

Позже здесь начали развиваться промыслы: сначала писали иконы, затем занялись лаковой миниатюрой. А раз художники - то и лодки свои стали расписывать.

Современный Холуй

Сейчас реку уже обуздали. Берега укрепили бетоном, строят новый мост. Но традицию расписывать лодки и устраивать на них праздник сохранили. Кроме флотилии в селе можно посмотреть музей лаковой миниатюры и фабрику.

Можно посмотреть на храмовый комплекс XVIII века, на набережную. В Холуе живет всего 800 человек, но благодаря им это маленькое село в глубинке стало по-настоящему выдающимся.

Ранее портал "Городовой" сообщал, где можно увидеть самую старую деревню России.